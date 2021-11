per Mail teilen

Das Freiburger Amt für Soziales und Senioren hat zusammen mit den freien Trägern ein neues Winterkonzept für Wohnungslose entwickelt. Es besteht aus zwei Bausteinen: einer Aufwärmmöglichkeit am Nachmittag in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und einem Bus, den das DRK einsetzt, um all jene zu betreuen, die im öffentlichen Raum nächtigen.