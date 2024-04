Wintereinbruch im Schwarzwald

Die Flocken rieseln wieder vom Himmel und sorgen für Winter-Feeling im Schwarzwald. Am Kandel haben Ski- und Schlittenfans nochmal die Chance, die Piste runterzubrettern - der Lift öffnet.

Mal ist es heiß, mal eiskalt: Der April ist wettertechnisch eine Wundertüte. Da kann es auch schon mal wieder schneien, so wie im Schwarzwald. Am Fuße des Feldbergs liegt Pulverschnee, Eiskristalle glitzern am höchstgelegenen Turm Baden-Württembergs, die Räumdienste sind im Einsatz. Autofahrer müssen mit rutschigen Straßen rechnen. Am Kandel (Landkreis Emmendingen) wiederum rattern nochmal die Lifte: Am Mittwochabend gibt es eine Flutlicht-Session.