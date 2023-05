per Mail teilen

Wintersport hat durch den Klimawandel langfristig eher gemäßigte Aussichten. Statt die Skianlage abzubauen, wurde sie im Berner Oberland zum Bikepark umgerüstet - für Spaß ohne Schnee.

Nachdem es im vorherigen Jahr so wenig Schnee gab, wie niemals zuvor, wollte die Schweizer Gemeinde im Berner Oberland den Skilift mangels Rentabilität eigentlich abbauen. Stattdessen entschied man sich für eine zukunftsfähige Alternative: den Skilift als Fahrradzug zu nutzen und das Skigebiet in einen Bikepark umzuwandeln.

Abfahrtskick ganz ohne Aufstieg

Für viele Mountainbiker ist der Kick einer schnellen Abfahrt die größte Freude am Biken. Der kräftezehrende Aufstieg gehört da eher ungeliebt mit dazu. Das ist mit dem Bikelift nicht mehr zwingend nötig: Der alte Skilift ist mit einem Spezialbügel ausgestattet worden, der sich leicht am Radlenker einhaken lässt. Mit dem Austausch der Bügel lässt sich der Lift so ganzjährig betreiben. Statt eifrigem Treten zieht der Lift die Bikerinnen und Biker leicht und locker nach oben.

Liftbetrieb ohne Schnee: Die Biker können sich mit dem Skilift den Aufstieg sparen SWR

Patent aus Österreich

In knapp zwei Stunden ließen sich fast alle Lifte ganz einfach von Ski auf Bike umrüsten, so die Betreiber. Man müsse lediglich die Bügel austauschen. Die Idee zur Umrüstung von Skiliften als Fahrradzüge kam dem Österreicher Simon Hanl. Er hat bereits ein Patent angemeldet und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seines Systems.

Der ursprüngliche Skilift lässt sich einfach am Fahrradlenker einhängen SWR

Großflächige Umfunktionierung des Skigebiets zum Bikepark

Sechs Monate im Vorfeld der Eröffnung im Frühjar dieses Jahres haben Profis und viele Freiwillige mehrere Biketrails in die Berner Oberlandschaft gebaut. Neben dem Bikepark stellt ein Bauer auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Schon am Eröffnungswochenende hat das Konzept viele Biker angelockt, die sich vom Lift nach oben befördern lassen, die ersten Nutzerinnen und Nutzer scheinen angetan.

"Das ist super cool und absolut gut gemacht. Das System ist ziemlich gut und einfach“

Ob das Konzept sich durchsetzen kann, werden Orte mit ähnlichen Skianlagen und Wetterbedingungen sicher genau beobachten.