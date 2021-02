per Mail teilen

Schnee und Kälte haben jetzt auch Baden-Württemberg erreicht. Vielerorts wurden die Straßen glatt und gefährlich, nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer. In der Fahrradstadt Freiburg konnten viele Radwege nicht zeitnah geräumt werden.

Radfahren in Freiburg – für viele am Mittwoch ein Balanceakt. Eine feste Schneedecke machte den Radlern auf vielen Nebenstraßen das Leben schwer. Manch einer stieg da sicherheitshalber vom Sattel.

Geräumt und gestreut wurde vor allem auf den Radschnellwegen quer durch die Stadt. Viele Seitenstreifen blieben dagegen schneebedeckt und zwangen die Radler auf die Straße. Das führte immer wieder zu heiklen Situationen – und sorgte für Beschwerden in der Fahrrad -Stadt Freiburg.

"Die Wünsche sind da, dass wir noch mehr Radwege räumen, das kann man machen. Je wichtiger der Radverkehr wird, umso mehr wird auch der Fokus darauf gesetzt. Aber wie gesagt: Autoverkehr wird hier im Winterdienst gleichgesetzt wie Radverkehr." Frank Uekermann, Garten- und Tiefbauamt Stadt Freiburg

Mit zahlreichen großen und kleinen Räumfahrzeugen war die Stadt am Mittwoch seit vier Uhr morgens unterwegs. Doch 400 Kilometer Radwege sind nicht an einem Tag zu schaffen, zumal das Salzstreuen aus Umweltgründen auf vielen Strecken verboten ist. Auch wegen des Lockdowns waren heute vergleichsweise wenige Radler unterwegs. Stürze oder Unfälle mit Zweirädern hielten sich laut Freiburger Polizei in Grenzen.