"3, 2, 1 - Zündung!" Am Freitag wird das erste von vier Windrädern am Roßkopf gesprengt. Es ist nicht das Erste in der Region - und trotzdem liegt jedes Mal Spannung in der Luft.

Noch stehen vier Windräder auf dem Roßkopf, dem Berg im Mittleren Schwarzwald bei Freiburg. Ab Freitagmittag stehen nur noch drei - und bald keins mehr, zumindest nicht von den Alten. Das erste Windrad wird in ein paar Stunden gesprengt. Nach und nach Sprengungen am Roßkopf Die eigentliche Sprengung dauert nur ein paar Sekunden. Es gibt einen lauten Knall. So laut, dass er möglicherweise auch in Freiburg zu hören sein wird. Dann ein erschütterndes Krachen. Danach Stille. So hört es sich an, wenn ein Betonturm eines ehemaligen Windrads gesprengt wird. Aktuell steht von dem alten Windrad nur noch der mehr als 80 Meter hohe Betonturm auf dem Roßkopf. Die Rotorblätter wurden bereits abgebaut. Das zweite Windrad soll voraussichtlich nächste Woche gesprengt werden. Die restlichen zwei dann im Herbst. Aus vier mach zwei Windräder Mehr als 20 Jahre lang waren die vier Windenergieanlagen auf dem Roßkopf in Betrieb. Ihre Rotorblätter drehten sich insgesamt etwa 514.905 Stunden lang, heißt es von regiowind Freiburg GmbH. Die Bürgergesellschaft ist Eigentümer. In Strom gerechnet mache das mehr als 167 Millionen Kilowattstunden. Jetzt werden die Windräder durch zwei neue, viel größere und auch leistungsstärkere ersetzt. Zusammen würden die beiden neuen sogenannten Repowering-Anlagen pro Jahr bis zu 20 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, sagt die Bürgergesellschaft. Die beiden neuen Windräder sollen in etwa dorthin kommen, wo jetzt das erste Windrad gesprengt wird. Planmäßiger Baubeginn ist im Mai. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hatte den Bau bereits im Dezember 2023 genehmigt. Anfang nächsten Jahres sollen die neuen Windräder dann in Betrieb gehen. Auf der Holzschlägermatte auf dem Schauinsland bei Freiburg steht bereits eine neue Repowering-Anlage, nachdem die beiden alten Windräder dort ebenfalls gesprengt wurden.