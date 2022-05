Bürger Energie plant zwei große Windkraftanlagen

Die Bürger-Energie Münstertal im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald will zwei Windräder am Haldenköpfle bauen. Ende Mai soll der Gemeinderat über einen Pachtvertrag für ein Gelände dort entscheiden, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerenergie Gesellschaft. Geplant sind zwei leistungsstarke große Windenergieanlagen, die pro Jahr deutlich mehr Strom erzeugen sollen als in Münstertal insgesamt verbraucht wird. Die Windhöffigkeit sei überdurchschnittlich groß und die Erschließbarkeit des Standortes ungewöhnlich günstig.