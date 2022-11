Gute Chancen für Windräder am Schauinsland

Seit elf Jahren geplant: Windräder auf dem Haldenköpfle am Schauinsland. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen. Denn die Gemeinde will das Gelände an die Bürgerenergie Münstertal verpachten.

Der Gemeinderat in Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat jüngst mehrheitlich beschlossen, einen gemeindeeigenen Bergrücken — das Haldenköpfle am Schauinsland — an die Münstertäler Bürgerenergie zu verpachten. Diese will dort zwei leistungsstarke, große Windenergieanlagen bauen. Die sollen pro Jahr deutlich mehr Strom erzeugen als in Münstertal insgesamt verbraucht wird. Denn die Windhöffigkeit sei überdurchschnittlich groß und die Erschließbarkeit des Standortes ungewöhnlich günstig. Windkraft in Münstertal lange Zeit ausgeschlossen Münstertals Bürgermeister Rüdiger Ahlers (SPD) freut sich über das Abstimmungsergebnis. Denn bislang hat sich die Gemeinde, obwohl von windigen Berggipfeln umgeben, stets gegen die Windenergie gesträubt. Die Diskussion darum wurde lange erbittert geführt, inklusive Bürgerbefragung und Bürgerentscheid. Ahlers, der seit seinem Amtsantritt 2007 für die Windkraft eintritt, hatte da einen schweren Stand, Anfeindungen inklusive. "Ich bin der Meinung, dass die Energiewende nur mit der Windkraft gelingen kann. Ich bin schon seit 15 Jahren an dem Thema dran und bin da auch persönlich massiv angegangen worden.“ Münstertals Bürgermeister Rüdiger Ahlers (SPD) will die Windkraft voranbringen. SWR Gabi Krings Umdenken wegen weltpolitischer und klimatischer Lage Mit dem Ukrainekrieg und dem fortschreitenden Klimawandel bröckle der Widerstand gegen die Windkraft, berichtet der 56-Jährige. Die Trockenheit im Sommer habe die Menschen wachgerüttelt, genauso wie die Angst vor hohen Energiepreisen und Versorgungsengpässen. Man sehe nun die Notwendigkeit, sich unabhängig zu machen. "Dazu gehören auch Windkraftanlagen vor Ort,“ so Ahlers. CDU-Fraktion stimmte gegen Verpachtung Tatsächlich haben sogar einstige Hardliner inzwischen ihre Meinung zur Windkraft revidiert. Selbst die CDU-Fraktion hat ihren Widerstand aufgegeben: Man unterstütze den Standort Haldenköpfle für die Windkraftnutzung, bestätigt CDU-Gemeinderat Albert Zimmermann. Dennoch haben er und seine Fraktion geschlossen gegen die Verpachtung an die Bürgerenergie Münstertal gestimmt. Es habe keine Ausschreibung gegeben. Dadurch habe die Gemeinde nicht zwischen mehreren Bewerbern aussuchen können und würde so möglicherweise geringere Einnahmen erzielen. "Windenergie ist eine Zukunftsenergie, das kann man durchaus positiv sehen. Aber wir haben nichts zu verschenken." Albert Zimmermann aus Münstertal hat seine Meinung zur Windkraft im Schwarzwald geändert. SWR Gabi Krings Kommunalaufsicht soll Vergabe überprüfen Ein Gutachten hat zwar bestätigt, dass eine europaweite Ausschreibung nicht zwingend nötig ist. Ebenso hat es eine Wertermittlung für die Verpachtung gegeben. Dennoch will die CDU die Vergabe noch einmal von der Kommunalaufsicht überprüfen lassen. Schließlich habe man nichts zu verschenken, so Zimmermann. "Mich stört, dass die wirtschaftlichen Sachen völlig ausgeblendet werden.“ Bürgerenergie Münstertal dennoch optimistisch Diesen erneuten Aufschub nimmt Andreas Markowksy, einer der Vertreter der Bürgerenergie Münstertal, gelassen. Schließlich plane man die Windräder auf dem Haldenköpfle schon seit 2011. Bei der Windkraft brauche man eben einen langen Atem. Der Windradbetreiber geht aber davon aus, dass die größten Hürden jetzt genommen sind und der Pachtvertrag mit der Gemeinde bald unter Dach und Fach sein wird. "Wir sind ja nach elf Jahren an diesem Standort abgehärtet mit Verzögerungen. Aber jetzt gehen wir davon aus, der Pachtvertrag wird unterschrieben." Andreas Markowsky von der Ökostromgruppe Freiburg ist warten gewöhnt. SWR Gabi Krings Behörden zu schnelleren Verfahren verpflichtet Dann endlich können die aufwendigen emmissionsschutz- und naturschutzrechtlichen Prüfungen beginnen. Immerhin: Diesbezüglich gibt es Hoffnung. Die Behörden sind seit dem Sommer gesetzlich verpflichtet, die Genehmigungsverfahren für Windräder zu beschleunigen und den Bau als vorrangig zu behandeln. Das Regierungspräsidium Freiburg hat dies bei einem Treffen mit allen Beteiligten vor wenigen Tagen noch einmal bekräftigt. Für Markowsky ein längst überfälliger Schritt: Die Energiewende komme viel zu langsam voran. "Wir müssen die Genehmigungen für die Windkraft beschleunigen. So lange Verfahren darf es in Zukunft nicht mehr geben, sonst haben unsere Enkel keine Chance." 11.11.2022: Regierungspräsidentin Schäfer will Windkraftverfahren beschleunigen. Regierungspräsidium Freiburg Windstrom am Haldenköpfle ähnelt Nordsee Die Bürgerenergie Münstertal geht davon aus, dass der Standort Haldenköpfle ähnlich windhöffig ist wie ein Standort an der Nordsee. An den Windrädern sollen sich dann auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinde Münstertal beteiligen können. Nach den bisherigen Voruntersuchungen steht einer Genehmigung nichts im Weg. Dennoch dürfte noch einige Zeit vergehen, bis ein Ergebnis vorliegt. Münstertals Bürgermeister Rüdiger Ahlers gibt sich indes zuversichtlich, dass sich die Windräder in spätestens zwei Jahren auf dem Haldenköpfle drehen und die Gemeinde mit Strom versorgen können. Aktueller Stand der Windenergie im Regierungsbezirk Freiburg: In Betrieb: 135 Windenergieanlagen Im Bau: drei Windparks (Junge Donau im Kreis Tuttlingen, Häusern im Kreis Waldshut und Kallenwald im Ortenaukreis). Alle werden voraussichtlich im kommenden Jahr ans Netz gehen. In den vergangenen zwölf Monaten genehmigt: Ein neuer Windpark am Taubenkopf in Freiburg sowie zwei Repowering-Vorhaben auf der Holzschlägermatte am Schauinsland in Freiburg und auf dem Schillinger Berg im Kreis Emmendingen. Aktuell laufen noch sieben Genehmigungsverfahren. Über 30 Windkraftprojekte stehen noch vor einem Genehmigungsverfahren. (Quelle: Regierungspräsidium Freiburg)