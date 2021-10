Freiburger Studie: Wildwarnreflektoren wirkungslos

Autofahrer können sich nicht auf die blauen Wildwarnreflektoren am Straßenrand verlassen. Eine Freiburger Untersuchung zeigt, dass Wildtiere davon unbeeindruckt bleiben.

Ob die Farbe Blau tatsächlich eine "Warnfarbe" ist und dadurch Wildtiere ihr Verhalten ändern, war das Untersuchungsziel von Wissenschaftlern in der Forstlichen Versuchs-und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg. Denn obwohl die blauen Reflektoren schon seit 60 Jahren in Deutschland an den Straßenrändern eingesetzt werden - mit dem Ziel Wildunfälle zu verhindern - hat diese Wirkung laut der FVA in Freiburg offenbar noch niemand überprüft.

45.000 Videostunden zeigen: Tiere ändern ihr Verhalten nicht

Jetzt hat die FVA in einem Forschungsprojekt 45.000 Stunden Videoaufnahmen entlang ausgewählter Straßenabschnitte in Baden-Württemberg ausgewertet, die zeigen, dass die Tiere durch blaue Reflektoren nicht stärker in ihrem Verhalten beeinflusst werden als ohne. "Das Risiko eines Wildunfalls wird durch Reflektoren nicht verringert, so dass Wildwarnreflektoren keine geeignete Maßnahme in der Wildunfallprävention darstellen", fasst Dr. Falko Brieger vom FVA-Wildtierinstitut zusammen. Blau sei auch keine Warnfarbe, etwa für Rehe. Im Gegenteil: Lichtexperimente zeigten, dass blau beleuchtete Futterboxen sogar am häufigsten aufgesucht würden.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Peter Endig

Wildunfallgefahr senken - es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten

Die FVA rät Verkehrsteilnehmern deshalb zu erhöhter Vorsicht, gerade in den kommenden Wochen. Denn jährlich steigen nachweislich die Unfallzahlen besonders dann, wenn die Zeit umgestellt wird. Generell könnten unter anderem temporäres Tempodrosseln oder Apps, die Verkehrsteilnehmende vor Straßenabschnitten mit hohen Zahlen von Wildunfällen warnen, Alternativen sein, mit denen sich Unfälle verringern ließen.

Wichtig sei es auch, Wildunfälle zu erfassen und zu dokumentieren, damit Wildunfallschwerpunkte ermittelt und entsprechend reagiert werden könne. Das Wildtierportal Baden-Württemberg biete zudem per App eine gute Dokumentation von Wildunfällen oder auch die App "Tierfund-Kataster", die deutschlandweit durch die Landesjagdverbände eingeführt worden sei. Wildschutzzäune sollten an besonders gravierenden Wildunfallschwerpunkten eingesetzt werden.