Die Professur für Wildtierökologie und Wildtiermanagement der Uni Freiburg untersucht jetzt das Auftreten verschiedener Wildtierarten mit Hilfe von Wildkameras. Die Kameras werden kurzzeitig in privaten Gärten, auf Grünstreifen, in Parks, auf Friedhöfen und im Stadtwald installiert. Das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren in der Stadt soll damit untersucht werden.