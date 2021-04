per Mail teilen

Die Wildtier-Auffangstation in Neuried-Ichenheim hat immer viel zu tun. Dort kümmert man sich um verletzte oder verlassene Jungtiere, die besorgte Menschen in Wald und Flur gefunden haben.

In der Wildnis haben es Jungtiere ohne ihre Eltern schwer zu überleben. Manchmal treffen sie dann auf Menschen, die sie mit nach Hause nehmen. Doch das geht oft nicht gut und so landen sie dann in einer der vielen Wildtier-Auffangstationen.

Frischling "Wurzel" hält alle auf Trab

Eine solche gibt es auch in Ichenheim (Ortenaukreis). Bei der Tierhilfe- und Rettungsorganisation kümmert man sich seit 30 Jahren um Wildtiere, zieht Junge auf, verarztet Verletzungen. Aktuell peppelt Tierretterin Monika Ehrlacher den kleinen Frischling "Wurzel" auf. An Schlafen war die letzten Wochen deshalb kaum zu denken.