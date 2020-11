Die Afrikanische Schweinepest grassiert - in Europa und den ersten deutschen Bundesländern. Um sie einzudämmen, müssen Wildschweine geschossen werden. Doch Corona erschwert auch das.

Rund 170 bestätigte Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen gibt es in Deutschland. 9.000 sind es europaweit. In Deutschland ist die Seuche bisher zwar nur in Brandenburg und Sachsen aufgetreten, doch es sei nur eine Frage der Zeit - so Experten - bis sie auch in anderen Bundesländern auftauche. Deshalb müssen die Jäger den Wildschweinbestand im Zaum zu halten. Doch Corona macht es ihnen nicht einfacher.

Drückjagd unter Corona-Bedingungen

Mit Abstand und Maske in den Wald ziehen. Nein, mit Leidenschaft habe das nicht mehr viel zu tun, sagt ein Jäger.

"Es reduziert die Jagd auf reines Abschießen und Töten. Was nicht in unserem Sinne ist. Coronabedingt kann man das jetzt mitmachen, weil es nicht anders geht." Klaus Niehüser, Treiber aus Schwanau

Während viele andere Drückjagden abgesagt wurden, hat Offenburg an ihrer festgehalten. Der Grund: die Afrikanische Schweinepest steht vor der Tür. Rund 200 Wildschweine gibt es bei Offenburg im Stadtwald Süd. Zu viele. Der Bestand muss deshalb dringend reduziert werden, auch um vorzugbeugen. Denn je mehr Schweine desto größer die Gefahr, dass sich die Seuche eventuell ausbreitet.

"Das Wild wird immer heimlicher"

Auch andernorts hat die Wildschweinpopulation enorm zugenommen. Zum Beispiel im Kreis Emmendingen fallen die zerwühlten Felder ins Auge. Die Kosten, um die Schäden zu beseitigen, sind für die Jagdpächter mittlerweile nicht mehr überschaubar. Manche denken ans Aufgeben. Denn mit der Jagd kommen sie nicht mehr nach, auch da viele Jagdreviere in dicht besiedeltem Gebiet liegen und oft zu viele Menschen im Wald sind. Gerade jetzt in Coronazeiten.

"Die Leute fahren halt nicht in Urlaub, die fahren ins eigene Ländle und schauen, was es da Schönes gibt. Sind halt tagsüber unterwegs bis spät abends. Und dann haben wir noch die Mountainbiker und Jogger, die nachts mit Lampen durch die Wälder ziehen. Das heißt, das Wild wird immer heimlicher, so nennt es der Jäger, verschwindet halt immer mehr in den Wald rein und zeigt sich erst, wenn es hundert Prozent sicher ist, da ist niemand mehr." Hannah Born, Kreisjägervereinigung Emmendingen

Corona und Afrikanische Schweinepest - und das zur gleichen Zeit - die Jäger sind in einer Zwickmühle.