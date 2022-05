Afrikanische Schweinepest: Wildschwein-Beobachtung beginnt

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest auf einem Bauernhof in Forchheim (Landkreis Emmendingen) beginnen Jäger heute mit der Suche nach eventuellen Infektionen bei Wildschweinen.

In Zweier-Teams beginnen Jäger heute mit der sogenannten Fallwildsuche. Dabei suchen sie gemeinsam mit speziellen Spürhunden in den Wäldern der Umgebung nach toten Wildschweinen. Diese werden dann zur Untersuchung in das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Freiburg gebracht. So soll geklärt werden, ob das Schweinepest-Virus auch auf Wildschweine übertragen wurde. Am Donnerstag war ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Forchheim am Kaiserstuhl bekannt geworden. Es ist bislang der erste Fall in Baden-Württemberg.

Spezielle Suchhunde können verendete Wildschweine aufspüren. dpa Bildfunk Sina Schuldt

Zum Start der Fallwildsuche kommt am Mittag auch Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in den Landkreis Emmendingen. Hauk hatte am Donnerstag betont, es komme nun darauf an, abzuklären, ob es sich um lokales Geschehen im Betrieb handele und keine Wildschweine betroffen sein. Deshalb stehe die Etablierung einer regelmäßigen Fallwildsuche nun im Fokus.

Auch Drohnen suchen nach toten Wildschweinen

In schwer zugänglichen Gebieten sollen zudem mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen nach Wildschweinkadavern suchen. Zudem soll es gezielte Abschüsse geben. Auch Unfall-Kadaver werden untersucht. Anfang kommender Woche kommen Epidemiologen des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), um die Behörden vor Ort zu unterstützen. Eine genetische Analyse des Erregers durch das FLI soll weiteren Aufschluss über dessen Herkunft bringen. "Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass der Eintrag durch menschliches Handeln verursacht wurde", so Hauk.

In der Sperrzone dürfen keine Schweine transportiert werden

Rund um den betroffenen Betrieb am Kaiserstuhl wurde eine Drei-Kilometer-Sperrzone eingerichtet. In diesem Bereich dürfen weder Hausschweine noch Schweinefleisch oder Nebenprodukte wie Mist, Gülle und Einstreu ihren Ort verlassen. In einer größeren Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometer gelten ähnliche Regeln, allerdings mit Ausnahmen. Da die Afrikanische Schweinepest ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt, sind alle anderen landwirtschaftlichen Produkte nicht betroffen. Auch Menschen können sich nicht mit der Schweinepest infizieren.