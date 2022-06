Ein Quadratkilometer Wiese abgebrannt

Bei Meißenheim (Ortenaukreis) ist am Freitag eine gemähte, völlig ausgetrocknete Wiese in Brand geraten. 47 Feuerwehrleute aus Meißenheim, Kürzell, Neuried und Lahr hatten mit den Löscharbeiten zu tun. Ein knapper Quadratkilometer der Wiese brannte ab. Ein Tanklöschfahrzeug aus Offenburg war ebenfalls unterwegs zur Einsatzstelle, wurde jedoch nicht mehr benötigt. Am Wochenende werden in den Tieflagen der Ortenau Temperaturen bis 37 Grad erwartet. Die Feuerwehren rechnen mit weiteren Vegetationsbränden.