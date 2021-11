per Mail teilen

Illegale Müllablagerungen sind ein Dauerthema in der Region. In Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind wiederholt mehrere Autoreifen bei der Kompostanlage Hüfingen abgelegt worden, teilt der Landkreis mit. Dabei hätten die Reifen im Recyclingzentrum Donaueschingen problemlos und ordnungsgemäß entsorgt werden können. Wilde Müllablagerungen seien mit Mehrkosten verbunden und wirkten sich nachteilig für alle Bürgerinnen und Bürger aus, heißt es in der Mitteilung weiter.