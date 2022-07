per Mail teilen

Zwei Jahre lang musste das traditionelle Freiburger Weinfest ausfallen. Jetzt wird wieder sechs Tage lang rund ums Münster gefeiert. Erlöse gehen auch zugunsten des guten Zwecks.

Es ist die 49. Auflage des Freiburger Weinfestes, die am frühen Donnerstagabend eröffnet wurde. Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie eine Umsetzung des Traditionsfestes verhindert. In zehn verschiedenen Bereichen rund um das Münster verteilt bieten über 50 regionale Betriebe mehr als 400 Weine und Sekte an.

Die Badischen Weinhoheiten stoßen mit Bürgermeister Martin Haag auf die Eröffnung des Freiburger Weinfestes an. Pressestelle Stadt Freiburg

Winzergenossenschaften und Weingüter präsentieren sich

Vertreten sind einige der großen Winzergenossenschaften aus dem Anbaugebiet Baden, wie der Badische Winzerkeller aus Breisach, die Roter Bur Glottertäler Winzer oder die WG Britzingen. Auch das Staatsweingut Freiburg und viele Weingüter etwa vom Kaiserstuhl oder aus dem Markgräflerland haben Weine und Sekte zum Verkosten im Angebot. Einen eigenen Schwerpunkt gibt es von der Generation Pinot. Gastronomische Betriebe bieten kulinarische Spezialitäten, zum Beispiel an einer Fischbar an, es gibt Antipasti, Wraps oder Flammenkuchen.

"Ich freue mich auf die leckeren Weine, und wieder tolle Gespräche. Auf die Musik."

Verkaufserlöse gehen auch in die Ukraine

Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Weingläser wird an den Münsterbauverein und Freiburgs ukrainische Partnerstadt Lviv gespendet. Das Freiburger Weinfest wird von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH veranstaltet, in enger Zusammenarbeit mit den Weinbaubetrieben im Breisgau, am Kaiserstuhl, im Markgräflerland und rund um den Tuniberg. Es geht bis einschließlich Dienstag, 5. Juli 2022. Das letzte Freiburger Weinfest 2019 hatten insgesamt rund 65.000 Menschen besucht.