per Mail teilen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen Unbekannte erneut die Luft aus neun Autoreifen gelassen haben. Schon zwei Mal kam es dieses Jahr zu ähnlichen Vorfällen.

Am Sonntagmorgen meldete ein Autobesitzer aus dem Stadtteil Stühlinger bei der Freiburger Polizei, dass in einem Reifen seines Wagens die Luft fehle – sie wurde vermutlich über die Ventile entlassen. Mindestens acht weitere Autos seien betroffen. Ein Reifen soll beschädigt worden sein.

Aktivismus oder Vandalismus?

Die Vorfälle erinnern an eine Aktion von Freiburger Klimaaktivisten. Die Gruppe bekannte sich Anfang des Jahres dazu, die Luft aus über 70 SUV-Reifen gelassen zu haben. Ende Juni gab es eine weitere Aktion. Aktuell sieht die Polizei keinen konkreten Zusammenhang und geht von Vandalismus aus. Zeugen, die sich in der Nacht vom 31.08.2024 auf den 01.09.2024 in der Egonstraße und Umgebung aufgehalten haben, sollen sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord melden, falls sie Verdächtiges wahrgenommen haben.