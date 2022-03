Rund 750 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen Corona-Maßnahmen

per Mail teilen

Zu der Demo gegen die Corona-Regeln in Freiburg sind erneut weniger Menschen gekommen. Der Organisator beendete die Veranstaltung selbst - die Menschen zogen in Kleingruppen durch die Stadt.

In Freiburg haben am Samstag rund 750 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und für eine freie Impfentscheidung protestiert. Es kamen somit nochmals weniger Menschen als zuletzt. Die meisten hielten sich nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht. Der Organisator erklärte die Veranstaltung dieses Mal schon kurz nach Beginn wieder für beendet. Gleichzeitig rief er aber zu einem "Rundgang" durch die Stadt auf.

In Freiburg zogen auch an diesem Samstag Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Stadt. SWR Charlotte Schönberger

Menschen ziehen in Gruppen durch die Stadt

Dem Aufruf kamen die meisten der Demonstranten nach und zogen durch die Innenstadt. Somit mussten die Menschen - anders als bei der offiziell angemeldeten Demo - keine Masken tragen.

Laut Polizei weitgehend friedlich

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie ließ die Menschen auf verschiedenen Strecken durch die Stadt ziehen. Im Verlauf des Nachmittags versammelten sich jedoch erneut viele Menschen auf dem Platz der alten Synagoge. Hier erteilte die Polizei zwei Platzverweise. Drei Polizisten wurden leicht verletzt als sie die Personalien von einem Mann aufnehmen wollten. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen. Ansonsten blieb es nach Angaben der Polizei friedlich.