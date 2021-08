Nach einer Serie von Autobränden in Lahr im Ortenaukreis hat die Polizei zwei Personen festgenommen. Dort hatte nun zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen ein Auto gebrannt.

Die Polizei hat am Donnerstag einen Mann und ein Kind festgenommen. Es gebe einen Anfangsverdacht, so die Polizei. Der Jugendliche und das Kind hätten sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lahrer Innenstadt verdächtig verhalten. Dort war das Feuer an einem Auto gegen 20:20 Uhr ausgebrochen.

In Lahr hatte am Mittwochabend erneut ein Auto gebrannt. Das Fahrzeug wurde dabei vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf einen nahegelegenen Einkaufsmarkt übergreifen.

Wieder hat in Lahr im Ortenaukreis ein Auto gebrannt kamera24

Die Polizei hat noch in der Nacht mit den Ermittlungen begonnen. Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Autobränden in Lahr in den vergangenen zwei Wochen bestehe, so ein Polizeisprecher. Beim dritten Brand in der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag hatte die Polizei ebenfalls mehrere Jugendliche bemerkt und kontrolliert. Ein dringender Tatverdacht, bestehe aber noch nicht, heißt es. Seit der Nacht vom 17. auf den 18. Juli hatten in Lahr vier Autos gebrannt. Die Tatorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die Polizei ermittelt seither wegen Brandstiftung.