Der dritte Fall in kurzer Zeit: In Lahr im Ortenaukreis ist in der Nacht erneut ein Auto ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Motiv ist noch unklar.

In der Nacht auf Dienstag ist kurz vor Mitternacht der Notruf eingegangen. Das teilte ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage mit. Der Wagen brannte völlig aus. Er stand keine 100 Meter von der Stelle entfernt, in der bereits in der Nacht zuvor um Mitternacht ein Mercedes ausgebrannt war, ebenso wie eine Woche davor ein Kleintransporter. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise auf mögliche Täter oder Motive gibt es noch nicht. Zusammenhang mit Brandserie von 2017 bis 2019 unklar Im September 2017 gab es in der südlichen Ortenau eine beispiellose Serie von Autobränden: In mehr als 40 Fällen haben zwischen Schwanau und Ettenheim mehr als 60 Autos gebrannt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Fällen und der Serie gibt, ist noch nicht klar. Die Polizei geht aber aktuell eher nicht davon aus. Sprecher Yannick Hilger sagte auf SWR-Nachfrage: "Die Brände passieren auf einem örtlich sehr begrenzten und engen Raum." Das passe nicht ganz zum Muster der Brandserie vor ein paar Jahren.