Wahlen sollen frei, gleich und geheim sein. So steht es im Grundgesetz. Aber wie kann das Menschen garantiert werden, die zum Beispiel den Wahlzettel nicht sehen können?

Allen Menschen soll eine freie, geheime Wahl ermöglicht werden. Manche bekommen Unterstützung von Angehörigen, denen sie vertrauen. Andere, die zum Beispiel nicht mehr mobil sind, beantragen Briefwahl und wählen geheim zu Hause. Doch was, wenn jemand eingeschränkt ist und nicht auf Hilfe angewiesen sein möchte?

Mehr als 8.600 Briefe in ganz Baden-Württemberg

Die Wahlschablone, die Mischa Knebel hochhält, ist riesig. Höher als der Blindenhund seines Vereinskollegen. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern arbeitet der Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins Südbaden mit Hochdruck daran, die Wahlschablone mit dazugehöriger Audio-CD an Blinde und Sehbehinderte in Südbaden zu verschicken. Für acht Wahlkreise ist sein Verband zuständig, es müssen knapp 1.600 Briefe eingetütet werden an diesem Dienstagmorgen. Baden-Württembergweit werden mehr als 8.600 Briefe von den Verbänden verschickt.

Mischa Knebel hält eine spezielle Wahlschablone für Blinde in die Höhe. Als blinder Mensch ist er zum Wählen auf diese spezielle Schablone angewiesen. Blindenschrift braucht etwa dreimal mehr Platz als Druckschrift. Deshalb stehen auf der Schablone nur die Ziffern und die Namen der dazugehörigen Kandidatinnen und Kandidaten werden auf einer dazugehörigen Audio-CD vorgelesen. SWR Paula Kersten

Wahlschablone und Audio-CD für Blinde und Sehbehinderte

Dass die Wahlschablone so lang ist, liegt daran, dass andere Wahlkreise in Deutschland mehr als 40 Kandidatinnen und Kandidaten für die Erststimme aufgestellt haben und die Schablone bundesweit identisch ist. Für die Audio-CD, die mit jedem Brief verschickt wird, ist der jeweilige Verband zuständig. "Es wäre natürlich schön, wenn wir alle Infos auf die Wahlschablone drucken könnten", erzählt Mischa Knebel. "Aber Blindenschrift braucht etwa dreimal mehr Platz als Druckschrift." Deshalb stehen auf der Schablone nur die Ziffern und die Namen der dazugehörigen Kandidatinnen und Kandidaten werden vorgelesen.

Übrigens: Damit blinde und sehbehinderte Menschen den Wahlzettel richtig in die Schablone einlegen können, ist die rechte obere Ecke des regulären Wahlzettels abgeschnitten.

Seit 2002 werden solche Schablonen und CDs bei Wahlen verschickt. Die Interessensverbände hatten darauf gedrängt, um auch Blinden und Sehbehinderten eine geheime und freie Wahl zu ermöglichen. Davor waren sie auf Wahlhelferinnen und Wahlhelfer oder Vertraute im persönlichen Umfeld angewiesen.

Eine Person hat die Hände auf einer speziellen Wahlschablone für Blinde. Auf der Schablone stehen nur Ziffern, die Namen der dazugehörigen Kandidatinnen und Kandidaten werden per Audio-CD vorgelesen. SWR Paula Kersten

Wählen mit Unterstützung

So wie Yannic Hauert. Der 34-jährige ist körperlich eingeschränkt und braucht für längere Strecken einen Rollstuhl. Dazu kommt eine Sehbehinderung. "Die meisten Rollstuhlfahrer, die ich kenne, beantragen Briefwahl", erzählt er. Zwar besteht die Möglichkeit, die Wahl in einem barrierefreien Wahllokal zu beantragen. "Aber dann muss man den barrierefreien Eingang auch finden, das ist auch so ein Thema. Die sind manchmal etwas versteckt. Barrierefreie Haupteingänge sind nicht so häufig."

Wegen der Sehbehinderung unterstützt ihn seine Bürohilfe bei der Wahl. Die Gefahr von Einflussnahme sieht er nicht: "Ich glaube grundsätzlich ist es wichtig, dass man jetzt nicht eine Anzeige schaltet und sagt, wer kann mir beim Wählen helfen, sondern jemanden hat, wie ich meine Bürohilfe. Und dann funktioniert das auch."

Sensibilisierung der Wahlhelfer

Yannic Hauert empfiehlt, statt einer Briefwahl lieber im Wahllokal zu wählen. Das könne in seinen Augen zur Sensibilisierung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer beitragen.

Dieser Meinung ist auch Mischa Knebel vom Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden: "Wir empfehlen unseren blinden und sehbehinderten Freunden immer, dass sie sich mit der Schablone doch im Wahllokal zeigen sollen, damit auch die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sensibilisiert werden für dieses Thema barrierefreie Wahl."