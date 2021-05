per Mail teilen

Nach dem Seilbahnunglück in Norditalien suchen Ermittler noch nach der Ursache. Im Schwarzwald steht nun die Frage im Raum, wie sicher die Seilbahnen hier sind. Der kaufmännische Leiter der Schauinslandbahn beruhigt.

Die Passagiere waren fast an der Bergstation in Norditalien angekommen, da passierte es: Ein Zugseil riss, die Notbremse funktionierte nicht - und die Gondel der Seilbahn schnellte zurück und fiel schließlich rund 20 Meter in die Tiefe. 14 Menschen starben dabei, nur ein Kind überlebte.

"Wer in Schauinslandbahn einsteigt, braucht keine Angst zu haben"

Dass es zu so einem Unglück auch bei der Schauinslandbahn bei Freiburg kommen könnte, glaubt der kaufmännische Leiter der Bahn, Tobias Kunz, nicht: "Dass so etwas bei uns passiert, ist sehr unwahrscheinlich."

Die Schauinslandbahn werde regelmäßig kontrolliert, erklärt Kunz weiter. Dabei werde jedes einzelne Teil auf "Herz und Nieren" geprüft. Dazu gehörten sowohl die Seile, als auch die Bremsen. Außerdem gebe es bei der Schauinslandbahn gleich mehrere Sicherheitsmechanismen, die den Absturz einer Gondel - wie er in Italien passiert ist - verhindern sollen. Die Bahn werde "doppelt und dreifach" abgesichert, betont Kunz.

"Täglich vor der Inbetriebnahme werden wesentliche Anlagen der Seilbahn überprüft."

Auf der Webseite der Schauinslandbahn steht, dass die Bahn zwei Mal im Jahr komplett stillgelegt und überprüft wird - das sind die so genannten Hauptuntersuchungen. Dazwischen gebe es allerdings wöchentliche und monatliche Kontrollen, bei denen noch mehr in die Tiefe gegangen werde, so Kunz.