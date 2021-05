Lebensmittel nachhaltig und unabhängig von Discounter-Preisen erzeugen - bei der solidarischen Landwirtschaft funktioniert das. Dank ihrer Mitglieder tragen sich diese Höfe selbst.

Dumpingpreise, überdüngte Felder, zusammengepferchte Tiere - industriell betriebene Landwirtschaft steht zunehmend in der Kritik. Eine kleine, aber feine Alternative findet unterdessen immer mehr Anhänger: die solidarische Landwirtschaft (SoLaWi).

Die Idee: Menschen in einer Region werden so etwas wie Anteilseigner eines Bauernhofs. Ihre Rendite: Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte - jede Woche frisch vom Hof. Mit diesem Modell ist etwa der Luzernenhof in Buggingen-Seefelden inzwischen sehr erfolgreich.

Ein Bauernhof wie aus dem Bilderbuch

15 Menschen leben und arbeiten auf dem Luzernenhof. Auf 32 Hektar bauen sie Gemüse und Getreide an. Es gibt ein paar Kühe und Schweine, die Milch, Käse und Fleisch liefern. Von allem etwas, fast so wie früher. Auf dem heutigen Lebensmittelmarkt könnte so ein kleinteiliger Bilderbuch-Bauernhof nicht überleben. Doch der Luzernenhof kann es, dank seiner 200 Mitglieder. Deren Monatsbeiträge garantieren dem Hof und seinen Mitarbeitern ein festes Einkommen. Das Risiko von Ernteausfällen tragen alle gemeinsam.

Die Schweine auf dem Luzernenhof werden mit frischem Hafer gefüttert SWR Enrico Mock

"Die Mitglieder sind verbunden mit dem, was wir hier machen, und sie essen nicht einfach nur irgendwas, das sie irgendwo bezahlt haben im Supermarkt, sondern sie stehen hinter dem ganzen Konzept, hinter den Ideen." Hannes Schäuble, Mitarbeiter auf dem Luzernenhof

Jeder Mitgliedshaushalt zahlt einen regelmäßigen Beitrag - je nach Bedarf und Einkommen. Beim Luzernenhof sind das im Schnitt 120 Euro pro Monat. Entsprechend dem Beitrag können die Mitglieder jede Woche online bestellen, was Äcker und Ställe gerade so hergeben. Die Bio-Lebensmittel werden dann in Taschen gepackt und an die Mitglieder verteilt.

Das Angebot ist je nach Saison unterschiedlich

"Diese Woche sind es Karotten, Kartoffeln und ein Hartkäse, nächste Woche sind es Mangold, Zwiebeln, oder was auch immer in unserem Angebot ist - und wir haben ein riesiges Angebot", erzählt Sonja Peschel aus Ballrechten-Dottingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Sie und ihre Familie sind seit mehr als fünf Jahren Teil des Luzernenhofs.

Geerntet wird immer nur so viel, wie auch bestellt ist. So entsteht kein Überschuss, es muss nichts weggeworfen werden. Manche Mitglieder, wie Sonja Peschel, arbeiten auch ehrenamtlich mit, etwa bei der Quark- und Käseproduktion. Manchmal helfen sie bei der Ernte mit und erleben so unmittelbar, wo ihre Lebensmittel herkommen. Bei einer Jahresversammlung stimmen sie über den Haushalt des Hofes mit ab.

Qualität durch Vielfalt und schonenden Anbau

Statt auf Massentierhaltung und industrielle Agrarwirtschaft setzt solidarische Landwirtschaft auf Vielfalt und Nachhaltigkeit. Ackerböden werden schonend bewirtschaftet und fruchtbar gehalten, alte Sorten werden gepflegt. Statt immer mehr produzieren zu müssen, können die Landwirte in die Qualität ihrer Erzeugnisse investieren. Trotzdem können mehrere Familien davon leben.

"Wir haben unheimlich viele Menschen, die an diesem Ort arbeiten dürfen, wo sonst nur ein Traktor beschäftigt wäre. Das schafft Vielfalt, das schafft Landschaft, das schafft auch Ökologie, und das ist eigentlich die Motivation, die hinter der solidarischen Landwirtschaft steckt." Johannes Supenkämper, Biolandwirt Luzernenhof

Etwa 360 solidarische Höfe und Gärtnereien listet das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft auf, ein gutes Dutzend davon in Südbaden. Viele weitere befinden sich gerade in Gründung, unter anderem in Ettenheim (Ortenaukreis), Kandern und Weil am Rhein (beide Kreis Lörrach). Die Sehnsucht nach einer bäuerlichen Landwirtschaft und gesundem, regionalem Essen wächst. Solidarische Landwirtschaft ist eine Antwort darauf.

Luzernenhof-Mitglied Sonja Peschel beschreibt es so: "Ich weiß, es wird mit Liebe bewirtschaftet, ich kenne die Menschen dazu, ich bin ein Teil der Großfamilie. Es ist regional, ich kann auf den Acker fahren und dem Gemüse beim Wachsen zuschauen, wenn ich will."

Bodenspekulation macht Landkauf schwierig

Alles eitel Sonnenschein? Nein. Denn für Projekte wie den Luzernenhof wird es immer schwieriger an Ackerflächen zu kommen. "Diese Flächen sind teuer geworden, weil die Finanzindustrie sie als sicheren Hafen für ihr Geld entdeckt hat - sie spekuliert damit", sagt Johannes Supenkämper. Deshalb hat der Luzernenhof eine Crowdinvest-Kampagne gestartet - mit Erfolg. Mehr als eine halbe Million Euro konnte bereits für den Landerwerb gesammelt werden.