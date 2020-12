Die Lieferwagen der Paket-Boten sind gerade allgegenwärtig. Denn der Online-Handel boomt - zum einen wegen Corona, dazu kommen jetzt Millionen von Weihnachtsbestellungen. Wie schaffen die Paket-Boten das?

Mit 20 Prozent mehr Paketen rechnen die großen Logistik-Firmen in diesem Jahr. Der Online-Versandriese Amazon baut deswegen gerade seine eigene Verteil-Flotte auf. Dieses Jahr gibt es extrem viel zu tun für die Paketzusteller, die die ganze Flut der Päckchen zu uns nach Hause bringen müssen.

10:00 Uhr morgens im Amazon-Verteilzentrum in Freiburg: Michael Beruda holt die Päckchen-Ladung für seine heutige Tour. Ein Großteil sind Weihnachtsbestellungen: "Heute sind es 170, aber entscheidend ist, wie viel Stopps man hat." Michael Beruda ist einer von rund 80 Amazon-Fahrern, die seit kurzem im Raum Freiburg unterwegs sind. 10.000 Online-Bestellungen liefern sie jeden Tag aus. Tendenz steigend.

Paket-Bote in unbekanntem Viertel

Der 47-Jährige macht seinen Job gerne. Heute hat er allerdings Pech: Die Tour geht durch ein Viertel, in dem er sich nicht auskennt. Dazu kommt: Viele Päckchen-Empfänger sind vormittags nicht zuhause. Auch das kostet Geduld und Nerven: "Es bringt mir nichts, jetzt an drei Häusern zu klingeln. Das kostet mich viel Zeit. Solche Situationen gibt's aber. Da muss man gleich reagieren und sagen: nächster Stopp, weiter geht's."

Wenn Kunden nicht zuhause sind, kostet das Paket-Boten Zeit und Nerven SWR

Eine Hochhaus-Siedlung. Praktisch für einen Paket-Boten, könnte man meinen. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus: "Es kann sein, dass man in einem Haus 20 Pakete hat. Von den 20 Leuten sind nur 15 da. Kein Nachbar will was nehmen, weil sie sich gar nicht kennen - oder ganz selten mal. Das ist immer das Problem in dem Viertel hier."

Paket-Bote arbeitet als Subunternehmer

Die Suche nach der richtigen Tür kostet immer wieder wertvolle Zeit. Viele Kunden sind aber auch dankbar, wissen den Lieferservice zu schätzen. Michael Beruda arbeitet für einem Subunternehmer, der im Auftrag von Amazon liefert. Das Gehalt sei in Ordnung, sagt er. Aber stressresistent muss man schon sein. Und am Ende des Tages sollten nicht zu viele Päckchen übrig sein: "Ich sag mal mit fünf, sechs Päckle, mit mehr darf man eigentlich nicht kommen. Wenn ich merke es wird mehr, dann muss ich einen Rescue-Fahrer anfordern, der mich dann unterstützt.“

"Ich bin gerne draußen. Fit muss man für den Job schon sein."

Schnell muss es gehen, schon allein, damit der Lieferwagen den Verkehr nicht zulange behindert. Es gibt leichtere Jobs, gerade in der Vorweihnachtszeit. Für Michael Beruda ist es trotzdem der richtige: "Ich bin gerne draußen, ich laufe gerne, fahre auch gerne Rad oder so. Wenn man nicht sportlich ist, dann ist es nicht so toll. Klar, das Ein- und Aussteigen sind auch Bewegungen. Aber fit muss man für den Job schon sein."