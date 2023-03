Wie drei Lörracher Betroffene ihre Sucht-Schicksale bewältigen

Der Weg in die Sucht ist leicht - ihr zu entkommen meist sehr schwer. Drei ehemalige Süchtige aus Lörrach schildern ihre dramatischen Schicksale.

Süchtig gewordenen Menschen fällt es schwer, sich ihre Sucht selbst einzugestehen. Noch schwieriger ist es, ihr zu entkommen. Das persönliche Umfeld der Betroffenen spielt dabei eine genauso entscheidende Rolle wie das Angebot an Therapien. Das zeigt sich auch am Beispiel von drei ehemaligen Süchtigen aus dem Kreis Lörrach. Sie haben ihre dramatischen Schicksale im Lörracher Kulturzentrum "Nelli Nashorn" erzählt - in einem "Nachtcafé" nach dem Vorbild der gleichnamigen SWR Fernsehsendung. Veranstaltet wurde es von der BWLV-Fachstelle Sucht in Lörrach und moderiert vom Kreis-Suchtbeauftragten Michael Hellmann.

Der erste Gesprächspartner war zwei Jahrzehnte lang Alkoholiker. Trotzdem hat es der Vater von drei Kindern lange geschafft, seine Sucht nach außen hin zu verheimlichen. Beruflich war er viel auf Baustellen im Kreis Lörrach unterwegs, wo damals in den 1990er Jahren Alkohol gang und gäbe war. Aber bei ihm wurde es immer mehr: "Zum Schluss war es soweit, dass ich morgens was trinken musste, um die Kaffeetasse ruhig halten zu können. Das war natürlich schon bedenklich."

"Wenn Du Deinen Enkel sehen willst - betrunken brauchst Du nicht zu kommen."

Er bekam erst dann und erst allmählich die Kurve, als sein Schwiegersohn ihm mit drastischen Worten seinen Standpunkt klarmachte: "Wenn Du Deinen Enkel sehen willst - betrunken brauchst Du nicht zu kommen." Dass der einstige Gewohnheitstrinker nach einigen Therapien nun seit acht Jahren trocken ist, verdankt der heutige Rentner seiner Frau: "Ich habe ihn immer unterstützt, weil ich weiß, wen ich geheiratet habe. Das war mir immer wichtig, ihn zu befähigen, wieder vom Alkohol zu lassen."

Alkohol und Ecstasy aus Gruppenzwang und falschen Erwartungen

Bei einem anderen, noch jungen Mann hat die Sucht schon früher angefangen. Erster Vollrausch als 13-Jähriger, mit 15, 16 dann ein echtes Problem mit Alkohol und synthetischen Drogen, namentlich Ecstasy: "Es war tatsächlich erst mal ballern. Partygänger. Man ist dabei, mit den Leuten unterwegs, irgendwie schmeißt sich ja jeder was ein. Es sei ja unglaublich leistungssteigernd, was mir dann ermöglicht, das Wochenende mal durchzumachen und zu genießen."

Der junge Mann, mal in Ostdeutschland, mal in Baden-Württemberg zuhause, durchlebte mit den Drogen ein Auf und Ab. Er zog schließlich bei seinem Dealer ein, hatte jede Menge Stoff, bald aber kein Geld mehr und landete zwei Mal für längere Zeit auf der Straße: "Über beide Obdachlosigkeiten hinweg und auch jetzt hatte ich immer Kontakt zu meiner Mutti und die hat mich von der Straße geholt."

Nach Drogensucht und Obdachlosigkeit ehrenamtlicher Suchthelfer

Dank Therapie ist er inzwischen clean und arbeitet ehrenamtlich in der Suchthilfe. Genauso wie eine junge Frau, die sich in den Alkohol flüchtete, nachdem sie von ihrem Pflegevater sexuell missbraucht worden war. Als sie das in ihr Tagebuch schrieb und das Tagebuch aufgeschlagen liegen ließ, hoffte sie vergeblich auf Hilfe: "Das hat meine Pflegemutter damals gefunden und es vor meinen Augen zerrissen, es ins Feuer geschmissen und verbrannt. Sie hat mir dann Vorwürfe gemacht, ich sei an allem schuld. Also, es war ein Fehler, dass ich als Frau zur Welt gekommen bin."

"In den Suchtgeschichten von Frauen finden sich häufig Übergriffe - bis hin zu sexuellen."

Dunkelste Schubladen öffnen: Therapie hilft junger Alkohol-Süchtigen

Der jungen Frau gelingt mit 16 die Flucht aus ihrer Pflegefamilie, zeitweise ist sie obdachlos. Mit 21 wird sie schwanger, trennt sich aber nach der Geburt von ihrem Partner und greift wieder zur Flasche - erst recht als ihr das Jugendamt ihren Sohn weg und in Obhut nimmt: "Ich war sternhagelvoll. Den Moment habe ich verflucht, weil da wurde mir gesagt, dass der Kleine raus genommen wird. Und er hatte sich an mich fest geklammert. Er wollte nicht gehen. Und dann war mir eigentlich alles scheißegal. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Das Allerwichtigste im Leben war weg und dann war der Alkohol mein allerbester Freund."

Ihr Hausarzt und eine 16 Wochen lange Therapie retten ihr schließlich das Leben. Inzwischen ist sie trocken, hat ihren Sohn zurück und in der Therapie gelernt, ihre dunklen Schubladen zu öffnen: "Man muss sich gewissen Dingen stellen, auch wenn's total schwer ist, man Rotz und Wasser heult. Aber es hilft einfach, einen Schritt nach dem anderen zu gehen."