Der Internetgigant Amazon plant in Trossingen ein neues Verteil- und Logistikzentrum. Die Verträge mit der Stadt zum Grundstückskauf sind gemacht, erregen in der Kleinstadt aber Protest.

Wenn Günther Kapphan auf seiner Terrasse in Trossingen (Kreis Tuttlingen) steht, dann hat er direkten Blick auf das Gelände, auf dem das Logistikzentrum entstehen soll. Er fürchtet 24 Stunden Dauerbetrieb an sieben Tagen der Woche.

"Das Wesentliche ist, dass die Lkw-Anlieferungen in der Nacht erfolgen, zwischen 22 und 6 Uhr. Damit ist klar, dass wir in der eigentlichen Nachtruhe erhebliche Lärmbelästigung haben. Dazu die Abgase und Lichtverschmutzung, das muss ja taghell beleuchtet werden." Günther Kapphan, Anwohner, Trossingen

Kritiker sammeln Unterschriften gegen Amazon

So ein Unternehmen gehöre in ein Industriegebiet vor den Toren einer Stadt und nicht in unmittelbare Nachbarschaft zu einer Wohnsiedlung, findet Kapphan. Tatsächlich liegen zwischen Wohnhäusern und dem noch unbebauten Grundstück rund 200 Meter Luftlinie.

Für Diskussionen sorgt auch, dass der Grundstücksverkauf hinter verschlossenen Türen in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats behandelt wurde. Eine Gruppe besorgter Bürgerinnen und Bürger macht sich nun stark gegen die Amazon-Pläne. Zusammen mit der Bürgerinitiative Schura, einem Teilort von Trossingen, wurden bereits mehr als 1.100 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt.

Bürgermeisterin verteidigt geplantes Verteilzentrum

Im Trossinger Rathaus sieht man die Sache mit anderen Augen. Susanne Irion ist gerade die neue Bürgermeisterin der Musikstadt geworden. Die Entscheidung für Amazon fiel noch unter der Ägide ihres Vorgängers. Die Kritik, dass der Grundstücksverkauf "heimlich" in nichtöffentlicher Sitzung entschieden wurde, weist sie zurück. Man müsse bei jedem Grundstücksgeschäft differenziert betrachten, ob es öffentlich oder nicht öffentlich zu behandeln ist.

"Beispielsweise bei einem Verkauf zu individuellen Konditionen muss man nicht öffentlich den Beschluss fassen. Und in dem Fall war es eben so, dass das ein Verkauf zu individuellen Konditionen war." Susanne Irion, Bürgermeisterin Trossingen

Susanne Irion sieht in den Amazon-Plänen durchaus auch eine Chance für Trossingen. Profitieren könnten einerseits Arbeitssuchende, denn immerhin sollen an dem Standort alles in allem um die 500 neuen Arbeitsplätze entstehen. Und auch der notorisch klammen Stadtkasse täte der Internetriese als Steuerzahler gut.