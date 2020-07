Die uralten Wind- oder Wetterbuchen auf dem Schauinsland sollten zu dieser Jahreszeit in vollem Saft stehen. Doch ihre Blätter sind braun, der Boden ist voll von welkem Herbstlaub.

Dauer 3:28 min Schauinsland: Wind- und Wetterbuchen tragen Herbstlaub

Eigentlich müßte das Blätterdach jetzt dicht sein, satt grün statt braun, frisch statt runzelig. Seit 28 Jahren ist Philipp Schell Förster am Schauinsland. Drei Mal hat er in dieser Zeit erlebt, was jetzt ganz deutlich sichtbar wird: Es sieht aus wie im Herbst. Schuld sei der heilige Pangratius, der erste der Eisheiligen am 12. Mai, erklärt der Förster.

"Es war so, dass es am Tag zuvor geregnet hatte. In der Nacht wurde es zunehmend kälter, es kam dann etwas Schnee, allerdings nur relativ wenig, und gegen Morgen hat der Niederschlag aufgehört. Es klarte auf, und es waren hier oben doch Temperaturen bis -5 Grad, was die frischen Blätter und die frischen Triebe nicht ausgehalten haben." Phillipp Schell, Revierförster Schauinsland

Der Bergahorn im Vordergrund hatte keine Probleme, die Buche hingegen hat es voll erwischt. Kein anderer Baum hat den Schauinsland so geprägt wie die Weidbuchen. Sturmgebeugt, dem Wetter trotzend und durch den Überlebenskampf in Jahrhunderten zu bizarren Formen gewachsen.

Kühe, erzählt die Gästeführerin Ursel Lorenz, haben die jungen Bäume immer und immer wieder verbissen - so lange, bis ihre Stämme zusammengewachsen sind. Nur so konnten sie dem extremen Wetter trotzen. Doch in diesem Jahr haben sie sichtbar Mühe.

Doch ein paar grüne Blätter wachsen nun nach, das Grün bedeutet Hoffnung. Die Windbuchen am Schauinsland treiben ein zweites Mal aus. Noch weiß sich die Natur zu helfen. Die allermeisten Buchen werden den späten Frost im Mai wohl überleben.