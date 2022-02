Hitlers Westwallbunker: Hindernis beim Hochwasserschutz

Entlangs des Rheins werden Polder gebaut, um Städte vor Hochwasser zu schützen. In Breisach steht dem Polder-Bau aber ein Bunker im Weg. Er soll weg, nur steht er unter Denkmalschutz.

Im Rahmen des integrierten Rheinprogramms werden 13 Polder gebaut, die bei Hochwasser Städte am Rhein vor verheerenden Überflutungen schützen sollen. In Breisach wird zur Zeit einer dieser Polder gebaut. Der Wald am Rheinufer ist schon gerodet. Doch dabei ist etwas aufgetaucht, was gehörig im Weg steht: Ein Bunker aus dem 2. Weltkrieg, Teil von Hitlers gigantomanem Westwall gegen die Franzosen.

"Er ist nicht so groß, steht aber genau im Einlaufgraben des Rückhalteraums Breisach Burkheim und würde dessen Wirkungsweise so derart beschränken, das der Raum nicht in der Weise nutzbar wäre wie geplant."

Genau da, wo der Betonklotz steht, soll einmal das Hochwasser des Rheins in den Überflutungspolder abfließen. Dazu wird in den nächsten Jahren die gerodete Fläche ausgebaggert. Der Bunker aber vermindert den Abfluss um 30 Prozent. Die Überflutungsfläche würde um ein Drittel kleiner. Der Bunker muss also weg. Doch in ihm steckt ganz viel Geschichte.

Denkmalschützer wollen Bunkeranlage erhalten

Partice Wijnands ist der Beauftragte des Landes für den Denkmalschutz an Bunkeranlagen, vor allem für den Westwall. 22.000 Tausend Bunker und Panzersperren von Emmerich bis Weil am Rhein ließ Hitler ab Ende 1936 aus dem Boden stampfen mit enormem Propagandaaufwand. Angeblich sollte das ein Schutzwall gegen den französischen Feind sein, in Wirklichkeit aber Hitler den Rücken freihalten für den Eroberungskrieg im Osten. Nach 1946 wurden die allermeisten Bunker gesprengt, der in Breisach aber blieb stehen.

"Dieses eine Bauwerk, das erhalten blieb, erzählt auch etwas über seine Baugeschichte und Rolle in dem beabsichtigten Rheinübergang der deutschen Armee in die Vogesen ganz am Schluss des Westfeldzuges. Und das ist Teil des Angriffskriegs, der wahrscheinlich auch von diesem Bunker ausging."

Bunker wird abgerissen und trotzdem erhalten

In letzter Minute haben sich Denkmalschützer und Polderingenieure geeinigt. Der Bunker kommt weg, aber seine Bauteile werden mit Erläuterungen am Polderufer aufgestellt. Der Hochwasserschutz wird also im besten Sinne Bunkergeschichte sichtbar machen.