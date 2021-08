per Mail teilen

Atmo Ich würde gerne alle begrüßen, auf der Klassenreise

Keine Reisetaschen, keine Pippipausen, keine vorbeiziehenden Landschaften aus dem Busfenster – die Winzer-Abschlussklasse der Edith-Stein-Schule reist virtuell, von zuhause aus – wohin geht es eigentlich?

OT Martin Schrader An einen neuen Horizont, ein neues Weinbaugebiet, das uns nichts sagt, niemand hat eine Ahnung, was uns erwartet – das Ziel ist das Ungewisse.

Das klingt bei Winzerlehrling Martin Schrader doch schon mal nach Abenteuerlust – im Weinmagazin Schluck ist der Basler auf die Weinbauregion rund um Rahovic im Südwesten Kosovos aufmerksam geworden: von oben ein grüner Teppich aus Weinreben, dahinter schroffe Gebirgszacken.

Eine Klassenfahrt dorthin wegen Corona unmöglich, ein Online-Besuch mit zugeschalteten Experten wie Carsten Heinemeyer aber eine gute Alternative. Der Önologe aus Breisach war langjähriger Berater der deutschen Wirtschaftshilfe im Aufbau der Weininfrastruktur im Kosovo:

OT Heinemeyer Geschichte Der Kosovo hat eine jahrtausendalte Weinbau-Tradition, die uns unbekannt ist, nach den Balkankriegen gab es hier einen Schnitt und einen kompletten Neuanfang

Weg von zentralistisch-sozialistischen Strukturen – hin zu individuellem Weinbau mit einheimischen, alteingesessenen Traubensorten – Carsten Heinemeyer

OT Heinemeyer Rebsorten Die traditionellen Rebsorten waren zur sozialistischen Zeit nicht so beliebt und wurden zurückgedrängt, aber wir haben da verstärkt das Augenmerk daraufgelegt. Sie sind vom Aroma und von ihren Ansprüchen leichter zuhandhaben für die Weinbereiter.

wie zum Beispiel für Winzer Mustafe Kastrati vom kosovarischen Weingut Tradita:

OT Mustafe Kastrati Rebsorten Unser Hauptfokus liegt auf einheimischen Weintrauben, Vranac wie Prokupac, die findet man auch in Montenegro, Serbien, Mazedonien und Ex-Jugoslawischen Ländern.

