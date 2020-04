per Mail teilen

Freiburg ist ziemlich retro, was die Wasserversorgung anbelangt. Zwei der wichtigsten Trinkwasser-Speicher stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind immer noch im Einsatz. Jetzt werden sie saniert.

Freiburg ist ziemlich retro, was die Wasserversorgung anbelangt. Zwei der wichtigsten Trinkwasser-Speicher stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind immer noch im Einsatz, zum Beispiel die zwei historischen, unter Denkmalschutz stehenden Trinkwasser-Hochbehälter am Schlossberg. Die Kammern sind allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen und brauchen ein Lifting. Der Energiedienst badenova saniert die Anlage für insgesamt 1,3 Millionen Euro. Seit vergangenen Herbst rumort es schon im Bauch des Schlossbergs. SWR4-Reporterin Anita Westrup hat die Baustelle besucht: