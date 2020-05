Westrup: Aus Brieffreundschaft wird Freundschaft/23.5. 12:30

Kontakt halten, aber auf Abstand - klingt schwierig, ist aber ganz einfach, zum Beispiel mit einem Brief. So ein Stück Papier im Briefkasten kann schon mal eine Ladung Glücksgefühle ausschütten. Vor allem bei älteren Menschen, die wegen der Corona-Krise wenig Besuch bekommen, nicht chatten oder an Videokonferenzen teilnehmen können. Die Freiburger Initiative „Die Neuen Alten“ hat in den letzten Wochen Freiwillige zum Briefeschreiben gesucht und die Post dann an ältere und einsame Senioren verteilt. Mit Erfolg! SWR4-Reporterin Anita Westrup mit der Geschichte von zweien, die sich gefunden und sogar gestern zum ersten Mal getroffen haben.