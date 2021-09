per Mail teilen

Anfang September ist eine 26-jährige Wanderin in Todtmoos verschwunden. Sie ist bis heute nicht gefunden worden. Wie sucht die Polizei nach solchen Menschen? Und was machen die Angehörigen?

Verschwunden irgendwo im Hochschwarzwald bei Todtmoos: Seit zwei Wochen wird eine 26-jährige Wanderin vermisst. Fotos von Überwachungskameras im Supermarkt von Todtmoos waren die letzten Lebenszeichen. Wo ist die junge Frau geblieben, was ist passiert? Sie war unterwegs auf dem Schluchtensteig. Doch dann meldet sie sich nicht mehr bei ihren Verwandten und Freunden, ist nicht mehr zu erreichen. Sie wird als vermisst gemeldet, die Polizei und Feuerwehr suchen tagelang nach ihr - ohne Erfolg.

Wie sucht die Polizei nach Vermissten?

Es gibt kein festes Schema, die Polizei entscheidet jedes Mal neu, wie sie vorgeht. Wenn Menschen im Wald verschwinden, durchkämmen dutzende Beamte das Gebiet, Hunde werden auf die Fährte der Vermissten gesetzt. Im Fall der 26-jährigen Wanderin wird auch aus der Luft gesucht. Mit einem Hubschrauber, der ein Funknetz simuliert. Falls sie ihr Handy eingeschaltet hätte, aber es kein Funknetz in der Nähe gibt.

Großer Aufwand - wenn nötig

Wenn nötig, wird auch großer Aufwand betrieben - ohne lange Diskussion, erklärt Andreas Nussbaumer von der Kriminalpolizei Freiburg. Er zeigt den Lageraum, in dem sich die Ermittler treffen, um ihr Vorgehen zu besprechen. Es geht schließlich darum, einen Menschen zu finden, der sich möglicherweise in Gefahr befindet. Gesucht wird in der Regel zuerst im unmittelbaren Umfeld: "Von innen nach außen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mann im Dachboden des eigenen Hauses gefunden wird."

Wie reagieren die Angehörigen?

Völlig unterschiedlich, sagt Andreas Nussbaumer. Schließlich erleben sie eine absolute Ausnahmesituation: "Manche sind hysterisch, können keinen klaren Gedanken fassen. Andere sind geradezu abgebrüht." Und immer häufiger wollen sie selbst bei der Suche mithelfen. Wie die Mutter eines 13-jährigen Mädchens aus Freiburg. 2013 verschwindet es von einem Tag auf den anderen mit einem älteren Mann. Ihre Mutter startet Aufrufe über soziale Netzwerke, und erhält viele Hinweise - viel Arbeit für die Polizei.

Suchende Angehörige: Zweischneidige Sache

"Wir profitieren von den Hinweisen - aber es sind vielleicht auch welche dabei, die aus Verschwörungstheorien zustande kommen", so Andreas Nussbaumer, "wir müssen aber allen nachgehen." Bei Maria ging es am Ende gut aus. Die junge Freiburgerin kehrt nach fünf Jahren tatsächlich wieder zurück nach Hause, ihr Begleiter wird festgenommen und später verurteilt.

Wann wird die Suche nach Vermissten eingestellt?

Mehr als 10.000 Menschen werden allein in Baden-Württemberg jedes Jahr als vermisst gemeldet. Die allermeisten davon tauchen innerhalb weniger Tage wieder auf. Manchmal jedoch wird die Suche erfolglos eingestellt - wie bei der 26-jährigen Wanderin, die bei Todtmoos zuletzt gesehen wurde. Es wurde alles Menschenmögliche getan, um sie zu finden. Aufgegeben wird ihr Fall damit aber nicht. Es wird weiter ermittelt, die Polizei wird jedem neuen Hinweis nachgehen. Und so wird sich vielleicht auch dieser Fall eines verschwundenen Menschen am Ende doch noch lösen lassen.