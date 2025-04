Wenn ADHS süchtig macht - warum viele Betroffene zu Drogen greifen

per Mail teilen

Jeder vierte Suchtpatient hat auch ADHS. Die Störung bleibt oft unerkannt - mit schweren Folgen. Das weiß auch die 18-jährige Emily Lützelschwab aus Lörrach.

Viele Suchtkranke leiden auch an ADHS - oft wird das nicht erkannt. Rund 21 Prozent aller Drogenabhängigen sind betroffen, bei Alkoholabhängigen sogar jede vierte Person, so eine Studie der Universität Bonn. Ein schwächer arbeitendes Belohnungssystem im Gehirn von ADHS Patientinnen und Patienten und die Selbstmedikation mit Drogen erhöhen das Suchtrisiko deutlich. So reagieren sie weniger stark etwa auf normalere Reize, wie beispielsweise gutes Essen und suchen daher nach stärkeren und intensiveren Reizen.

Die Behandlung ist komplex, da Symptome von ADHS und Sucht sich überschneiden. Der Fall der 18-jährigen Emily Lützelschwab aus Lörrach (Kreis Lörrach) zeigt, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose ist.

Emily therapierte ihr ADHS mit Amphetaminen

Emily Lützelschwab ist 13 Jahre alt, als sie zum ersten Mal mit ihrer Mutter kifft. Da diese viel auf Geschäftsreisen ist, muss die Jugendliche schon früh Verantwortung für sich und ihre achtjährige Schwester übernehmen. Sie bekommt Panikattacken, geht kaum noch zur Schule.

Mit 16 Jahren fängt sie an, Amphetamine und Ecstasy zu nehmen - auch in der Schule. Dort merkt sie: Sie ist dann nicht mehr so zappelig und unruhig.

Ich habe angefangen, in der Schule zu konsumieren und konnte mich dann einfach richtig gut konzentrieren.

ADHS-Diagnose mit 18 Jahren

Mit 18 Jahren erleidet Emily schließlich einen Nervenzusammenbruch. Die Schwierigkeiten zu Hause überfordern sie. Schließlich läuft Emily Lützelschwab von zu Hause weg. Ihre Mutter verständigt die Polizei. Die Beamten finden sie und bringen sie in eine psychiatrische Klinik. Dort erhält sie nach mehreren Tests die Diagnose: ADHS.

Ich habe mich oft auf dem Klo eingesperrt und Panikattacken bekommen.

ADHS ist eine neurologische Störung, die meist in der Kindheit beginnt und oft lebenslang bleibt. In Deutschland sind rund zwei Millionen Menschen betroffen. Typische Symptome sind Unaufmerksamkeit, innere Unruhe und impulsives Verhalten. Die Behandlung erfolgt mit Verhaltenstherapie, Medikamenten und Beratung.

Was ist ADHS? ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. ADHS ist eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen und kann auch im Erwachsenenalter weiter bestehen. Wichtig ist: Nicht jedes unruhige oder unaufmerksame Kind leidet unter ADHS. Ob wirklich eine krankhafte Störung vorliegt, kann nur ein erfahrener Arzt oder Psychotherapeut feststellen. Betroffene haben unter anderem:

ein erhöhtes Risiko für Substanzkonsum

ein erhöhtes Risiko für Verkehrsunfälle

geringeren Schul- und Bildungserfolg

eine niedrigere Lebensqualität Quellen: Bundesgesundheitsministerium , Robert Koch-Institut

ADHS erhöht Risiko für Drogen- und Alkoholsucht

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bonn haben 31 Studien ausgewertet und festgestellt: Rund 21 Prozent aller Drogenabhängigen leiden auch an ADHS. Das ist etwa jede fünfte Person. Bei Kokainabhängigen lag der Anteil bei 19 Prozent, bei Opioidabhängigen bei 18 Prozent.

Besonders hoch war der Wert bei Alkoholabhängigen: Dort hatte jede vierte Person zusätzlich ADHS. Zum Vergleich: In der Allgemeinbevölkerung ist nur etwa eine von 40 erwachsenen Personen von ADHS betroffen.

Warum ADHS zur Sucht führen kann

Unbehandeltes ADHS kann im Erwachsenenalter zur Sucht führen. Dafür sieht Francesca Borlak, Chefärztin an der AGJ-Fachklinik Lindenhof in Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), zwei Hauptgründe: Erstens, das sogenannte Sensation Seeking, also der starke Drang nach intensiven Erlebnissen - oft auch durch Drogen oder Alkohol.

Zweitens die Selbstmedikation, viele Betroffene nutzen Rauschmittel, um ihre Symptome kurzfristig zu lindern. Dem zugrunde liegt ein starkes Ungleichgewicht im Belohnungssystem bei ADHS-Patienten, so Borlak weiter.

Francesca Borlak ist Chefärztin an der AGJ-Fachklinik Lindenhof in Schallstadt. Dort lebt Emily Lützelschwab seit etwa drei Monaten. SWR

Den ADHS-Patienten mangelt es an Dopamin. Ein Botenstoff, den der Körper bei angenehmen Erfahrungen ausschüttet und der für Motivation und Glücksgefühle wichtig ist. Deshalb suchen viele Betroffene nach schnellen Belohnungen, zum Beispiel durch Drogen. Das kann das Risiko für eine Sucht erhöhen.

"Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen mit ADHS ein deutlich erhöhtes Risiko haben, eine Suchtproblematik im Laufe ihres Lebens zu entwickeln. Man kann davon ausgehen, dass das Risiko circa vierfach erhöht ist", sagt Francesca Borlak, Chefärztin der Fachklinik Lindenhof.

Behandlung von ADHS und Sucht ist schwierig

ADHS und Suchterkrankungen gemeinsam zu behandeln, sei nicht einfach, sagt Chefärztin Francesca Borlak. Bei der Behandlung mit Medikamenten gebe es Unsicherheiten - vor allem, wenn Mittel eingesetzt werden sollen, die ähnlich wie Amphetamine als Stimulanzien wirken.

Emily Lützelschwab hat sich in der Psychiatrie entschieden, keine stimulierenden Medikamente wie Ritalin zu nehmen. Zu groß ist ihre Angst, wieder in die Abhängigkeit zu geraten. Verschiedene Therapieangebote helfen der 18-Jährigen, ihren Alltag besser zu bewältigen - ganz ohne Drogen. "Dass ich endlich fühlen kann, das ist so unglaublich schön, dass ich auch mal weinen kann vor Freude", sagt Emily.

Nach der Therapie möchte sie ein freiwilliges soziales Jahr machen und später eine Ausbildung zur Schreinerin.