Weniger Züge in Südbaden wegen Corona

In Südbaden sind von Dienstag an weniger Züge als sonst unterwegs. Die Deutsche Bahn hat wegen der angespannten Corona-Lage und krankheitsbedingten Ausfällen ihr Fahrplanangebot deutlich heruntergefahren – voraussichtlich bis Anfang März. Nur noch im Stundentakt fahren die Regionalbahnen zwischen Freiburg und Basel und Freiburg und Offenburg. Im wichtigen Verkehr für Fahrgäste auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit bleibe der Fahrplan weitestgehend wie gewohnt, so die Deutsche Bahn. Dazu setzt die Bahn zum Teil auch Busse ein. So fährt stündlich ein Bus zwischen Neuenburg und Müllheim. Alle 60 statt 30 Minuten fahren von Dienstag an auch die Züge auf der Breisgau-S-Bahn, sowohl zwischen Freiburg und Breisach und Freiburg und Titisee. Weil viele Lokführer wegen Krankheit ausfallen, wurde der Fahrplan unter anderem auf der Münstertalbahn, der Elztalbahn, der Schwarzwaldbahn und auf der Hochrheinbahn bereits ausgedünnt.