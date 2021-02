per Mail teilen

Die coronabedingten Beschränkungen für Einkauftouristen aus der Schweiz werden sich negativ auf den deutschen Einzelhandel auswirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie aus Zürich.

Die Unternehmensberatungsfirma Simon-Kucher & Partners in Zürich hat dafür rund 1.000 Konsumenten befragt. Fast jeder fünfte der Einkauftouristen aus der Nordwestschweiz, die mindestens ein Mal pro Quartal in Südbaden einkaufen, will das künftig weniger tun oder ganz einstellen.

Insbesondere Drogerien und Supermärkte betroffen

Die Pandemie wird also auch langfristige Folgen für den Einzelhandel haben. Laut der Onlinebefragung der Unternehmensberatung Simon-Kucher dürfte dies vor allem Drogerie- und Supermärkte treffen. Profiteure wären demnach hingegen die Schweizer Supermarktkette Migros, gefolgt von Lidl Schweiz. 85 Prozent der Einkauftouristen nannten den günstigeren Preis als Grund für die Fahrt nach Deutschland.