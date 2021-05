Sie stören, sehen nicht schön aus und verschmutzen die Umwelt: Schrotträder. In der Fahrradstadt Freiburg ein sichtbares Problem. Hunderte Räder muss die Stadt jährlich entsorgen.

Eingefleischten Fahrradliebhabern blutet bei so einem Anblick das Herz: ein kaputtes Fahrrad, das keiner mehr will. Verlassen, verrostet, vergessen. Oft auch noch kaputtgetreten und ohne Sattel, Pedale oder Räder. Ein richtiges Schrottrad verrottet monate-, oft sogar jahrelang an derselben Stelle. In Freiburg kümmert sich das Umweltschutzamt um die Entsorgung solcher Räder.

"Es geht da nicht um ein paar Dutzend, sondern um Hunderte pro Jahr. Und die belegen Standorte." Klaus von Zahn, Leiter Umweltschutzamt Freiburg

Fahrradfahren während Corona boomt. Im letzten Jahr sind die Umsätze der Zweiradhändler um etwa 17 Prozent gestiegen, schreibt der Zweirad-Industrie-Verband in einer Pressemitteilung. Zu mehr Schrotträdern führt das in Freiburg zumindest nicht, so die Erkenntnis des Umweltschutzamtes. Im Gegenteil.

"Wir hatten in den Vorjahren 600 bis 700 Räder pro Jahr. Letztes Jahr nur 400. Wir gehen auch davon aus, dass weniger Räder genutzt wurden. Da geht weniger kaputt und dann steht auch weniger herum." Klaus von Zahn, Leiter Umweltschutzamt Freiburg

Die Stadt Freiburg darf nur auf ihren eigenen Flächen räumen. Stehen Schrotträder auf Privatbesitz, sind der Stadt die Hände gebunden. Auch rund um die Freiburger Universität ist die Stadt nicht zuständig. Kaputte Räder werden hier von der "Stabsstelle Sicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit" gesichtet und entsorgt. Den Trend zu aktuell weniger Schrotträdern kann auch die Uni bestätigen.

"Also Schrotträder hatten wir immer 100 bis 200 im Jahr. Jetzt haben wir seit Corona elf." Jürgen Steck, Leiter der Stabsstelle Umweltschutz der Uni Freiburg

Der Grund für diesen Effekt sei, dass die Studierenden das Semester von zuhause aus online bestreiten müssten und nur selten zur Uni radeln würden. Ist die Pandemie vorbei, rechnet die Uni damit, dass der Platz wieder knapp wird - und auch wieder mehr Schrotträder zu finden sein werden.