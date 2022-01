Dem Auerhahn geht es schlecht

Die Situation des streng geschützten Auerhahns hat sich in Baden-Württemberg im vergangenen Jahrzehnt offenbar drastisch verschlechtert. Das geht aus einer Antwort von Agrarminister Peter Hauk (CDU) auf eine Landtagsanfrage der Grünen hervor. Im Schwarzwald sei nach einer stabilen Populationsentwicklung in den Jahren 2001 bis 2012, etwa vom Jahr 2013 an, ein deutlich negativer Trend sowohl bei der Anzahl der Tiere als auch beim Verbreitungsgebiet zu verzeichnen, heißt es. 2001 konnten noch 303 Hähne während der Balz erfasst werden, so Hauk, im Frühjahr 2021 seien es nur noch 114 gewesen. Der Minister kündigte einen Maßnahmenplan an, um den Trend umzukehren.