Die Zahl an Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Freiburg ist im Monat April weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,3 Prozent. Für den Rückgang sind vor allem saisonale Gründe verantwortlich. Die Betriebe suchten weiter händeringend Fachkräfte und meldeten viele Stellenangebote, so der Freiburger Agenturleiter Andreas Finke. Darüber hinaus gebe es ein großes Interesse an ukrainischen Arbeitskräften. Vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sei der Bedarf groß.