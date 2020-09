Mit einem E-Flugzeug von der Schweiz bis an die Nordsee - mehr als 700 Kilometer in drei Tagen: Es wäre Weltrekord. In Donaueschingen legte der E-Flieger einen Zwischenstopp ein.

Vielleicht ist es der Jungfernflug für eine künftige Luftfahrt ohne fossile Brennstoffe. Aber noch hat dieser E-Flieger das gleiche Problem wie Autos, die mit Strom angetrieben werden: Er muss häufig an die Steckdose. Ganz genau 13 Mal bis er am Mittwoch auf der Insel Norderney landen soll. Am Montag legte das E-Leichtflugzeug zum Aufladen einen Zwischenstopp in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein.

Nach 100 Kilometern ist der Akku leer

Pilot und Visionär Marco Buholzer glaubt an die Zukunft der Elektromobilität. Allerdings schafft der Akku momentan noch nicht mehr als 100 Kilometer am Stück. Die Route wird deshalb in Etappen geflogen. Da auf den Flughäfen keine Ladegeräte vorhanden sind, folgt ein Team am Boden mit entsprechender Ausrüstung von Station zu Station.

"Wir wollen schauen, wie effizient man mit wenig Energie fliegen kann. Da wir die Ersten sind, können wir die Weltrekorde aufstellen. Wer es darauf anlegt, wird schneller, höher und weiter fliegen können." Morell Westermann, Co-Pilot aus Gommiswald (Schweiz)

Eine Stunde dauert das Aufladen des Elektro-Leichtflugzeugs. SWR

Der Flieger braucht für die Strecke weniger als ein Viertel der Energie herkömmlicher Maschinen. Er ist CO2-neutral und sehr leise.

"Die Leute sind überrascht: Motorflugzeug, kein Lärm? Es ist wirklich ein tolles Gefühl. Auch im Flugzeug drin: kein Gestank, kein Lärm, keine Vibration." Marco Buholzer, Elektrofluglehrer aus Schänis (Schweiz)

Noch nicht für kommerzielle Luftfahrt geeignet

Bis Urlaubsflieger elektrisch abheben können, dürfte es noch ziemlich lange dauern. Die Energiemenge der großen Flugzeuge in der kommerziellen Luftfahrt sei so groß, dass die Leistung von Akkus in den kommenden Jahren noch nicht ausreichen wird, so die Einschätzung des Co-Piloten Morell Westermann. Es gebe aber synthetische Treibstoffe wie Fuels und Bio, die die herkömmlichen Treibstoffe ersetzen könnten.