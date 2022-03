Weltrekordversuch: Größtes Legoschiff der Welt?

In einem Shoppingcenter in Sindelfingen (Kreis Böblingen) soll das größte Legoschiff der Welt entstehen. Das Schiff soll am Ende 8,5 Meter lang, 1,5 Meter breit und 1 Meter hoch sein und wird ein Kreuzfahrtschiff, so das Shoppingcenter Breuningerland auf SWR-Nachfrage. Rund eine Million Steine sollen bei dem Weltrekordversuch verbaut werden. Besucherinnen und Besucher können ab sofort selbst mit bauen, täglich von 11 bis 19 Uhr. Begleitet wird der Weltrekordversuch von professionellen Legobauern aus Brandenburg, die auch aus Fernsehsendern bekannt sind, so das Shoppingcenter. Ob der Weltrekord gelingt, das entscheidet sich am 26. März. Dann wird gemessen, ob das Schiff lang genug geworden ist, um den aktuellen Rekord zu schlagen - der liegt bei 8, 44 Metern.