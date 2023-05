Die russische Gedenkfeier in Riehen zum Ende des 2. Weltkriegs und dem Sieg über die Nazis blieb friedlich. Auch Russlands Botschafter nahm teil.

Im vergangenen Jahr hatte der Besuch des russischen Botschafters in der Schweiz am Grabmal für vier sowjetische Soldaten, das sich auf dem "Friedhof am Hörnli" befindet, für Wirbel gesorgt. Pro-ukrainische Aktivisten hatten damals, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, in Riehen demonstriert. Dieses Jahr fand die Gedenkfeier in Riehen auf dem größten Friedhof der Schweiz ohne Gegendemonstrationen und unter Auflagen statt.

Gefallenen-Gedenken in Riehen am Jahrestag des Weltkriegs-Endes unter Auflagen

Die Basler Regierung begrenzte den Besuch des Botschafters auf dem Friedhof zeitlich und verbot Symbole, die Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine nehmen. Nach seinem Besuch auf dem Friedhof, der währenddessen von der Basler Polizei abgeriegelt war, zeigte sich Botschafter Sergei Garmonin kurz seinen Landsleuten vor den Toren und fuhr dann in seiner Limousine davon.

Auf Anordnung der Basler Regierung fand der Besuch von Russlands Botschafter in der Schweiz, Sergei Garmonin, am Grabmal in Riehen unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. SWR Matthias Zeller

Russinnen und Russen in der Schweiz am Grab sowjetischer Soldaten in Riehen

Nachdem der russische Botschafter den Friedhof verlassen und die Polizei die Sperrung des Geländes aufgehoben hatte, zogen knapp Einhundert Russinnen und Russen zu dem Grab von vier sowjetischen Soldaten. Die Soldaten waren auf der Flucht aus Nazi-Deutschland in die Schweiz erschossen worden. Die in der Schweiz lebenden Russen sowie einige aus der deutschen Nachbarschaft kamen mit roten Nelken, Bildern von gefallenen Soldaten und mit russischen oder sowjetischen Flaggen.

"Ich habe kein Problem - nicht mit Ukraine, nicht mit Russland. Für mich alle sind gleich."

Keine pro-ukrainischen Gegen-Demos wie im letzten Jahr

Pro-ukrainische Gegendemonstranten gab es dieses Mal im Gegensatz zum Vorjahr nicht. Damals, am 9. Mai 2022, war der russische Angriff auf die Ukraine erst rund zwei Monate zuvor erfolgt. Wie bereits im vergangenen Jahr waren auch nun wieder die russischen Motorradrocker samt einer Sowjetflagge dabei. Sie stehen auf einer Sanktionsliste der Europäischen Union, gelten als putinnah und heißen den Krieg gegen die Ukraine gut.