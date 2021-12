Skisprung-Weltcup in den Schwarzwald verlegt

Eines der Weltcup-Wochenenden im Skispringen wird überraschend in Titisee-Neustadt ausgetragen. Das teilte der internationale Ski-Verband FIS mit. Die Wettbewerbe werden vom 21. bis zum 23. Januar stattfinden. Geplant sind eine Qualifikation am Freitag sowie zwei Einzel am Samstag und Sonntag. Titisee-Neustadt springt für das japanische Sapporo ein. Die Wettbewerbe in Japan wurden wegen strenger Corona-Einreiseregeln kurzfristig abgesagt. Die Wettbewerbe in Titisee-Neustadt werden angesichts der aktuellen Covid-Situation ohne Publikum stattfinden. Dass der Weltcup nun in Titisee-Neustadt stattfindet, sei eine erfreuliche Überraschung, so der ehrenamtliche Generalsekretär des Weltcup-Skispringens in Titisee-Neustadt, Joachim Häfker. Es gebe aber auch viel zu tun.