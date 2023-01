Qualifikation zum Weltcup auf Schanze in Hinterzarten verschoben

per Mail teilen

Jetzt liegt zwar ausreichend Schnee auf der Schanze in Hinterzarten, doch nun haben die Messungen des Datendienstleisters einen Aussetzer. Die Qualifikation wurde verschoben.

Endlich war die Frage des Schnees geklärt. Lange war unklar, ob der Weltcup in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ausgetragen werden kann, ob genügend Schnee liegt. Nicht mal eine Woche vor dem Weltcup kam dann die offizielle Bestätigung: Der Weltcup kann an diesem Wochenende stattfinden. Das Organisationsteam hat alles gegeben, damit die Schanze noch rechtzeitig fertig wird. Aber es scheint, als sei die Geschichte der "Pannen-Schanze" noch nicht zu Ende.

Die Rothausschanze in Hinterzarten musste für den Damenweltcup präpariert werden. SWR

Messsystem funktioniert nicht mehr

Bei den Trainingssprüngen am Freitag lief noch alles glatt. Die 44 weltbesten Skispringerinnen konnten problemlos springen. Doch dann, als um 16 Uhr die Qualifikation zum Weltcup starten sollte, geschah es: Das Messsystem des Schweizer Unternehmens Swiss Timing versagte. Eigentlich ein zuverlässiges System, das beispielsweise auch bei Olympischen Spielen eingesetzt wird. Die Qualifikation musste abgesagt werden. Am Samstag soll sie laut Organisatoren um 14:30 Uhr nun nachgeholt werden. Das Probetraining entfällt damit. Der Wettkampf ist um 16 Uhr geplant.

Damenweltcup im Skispringen in Hinterzarten Freitag, 27.01.2023

14:00 Uhr – Offizielles Training

16:00 Uhr – Qualifikation (abgesagt) Samstag, 28.01.2023

14:30 Uhr – Qualifikation (Probedurchgang abgesagt)

16:00 Uhr – Wettkampf Sonntag, 29.01.2023

13:45 Uhr – Qualifikation

15:15 Uhr – Wettkampf

Die Geschichte der "Pannen-Schanze"

Die Schanze wird von einigen nicht umsonst die "Pannen-Schanze" genannt. Angefangen hat alles damit, dass nach Bauarbeiten der Schanzentisch nicht mit dem neu gebauten Anlaufturm zusammenpasste. Es klaffte eine Lücke von etwa 60 Zentimetern. Die Kosten stiegen von gut drei auf vier Millionen Euro.

Im Herbst 2022 folgte dann die nächste Panne: Die Rothausschanze hatte gerade erst nach aufwendigen Bauarbeiten geöffnet, hatte sie einen Wasserschaden. Aus dem Anlaufturm tropfte Wasser - sickerte in die neue WC-Anlage und den Schaltraum. Der Ski-Club bewässert die Schanze, um auch ohne Schnee Skispringen zu können. Der Springer gleitet dadurch auf einem Wasserfilm. An einen Schanzen-Fluch glaubt in Hinterzarten aber trotzdem niemand, wie eine Umfrage zeigt. Die Bürgerinnen und Bürger finden die Pannen einfach nur "peinlich".