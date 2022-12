HIV-Neuinfektionen weiterhin rückläufig in Freiburg und Region

Der Checkpoint Aidshilfe Freiburg geht aktuell von gut 1.000 HIV-Patienten in Südbaden aus. Neuinfektionen bleiben rückläufig.

Null positive HIV-Neuinfektionen - das ist die Bilanz in der Teststelle "Checkpoint Aidshilfe Freiburg" für das vergangene Jahr 2021. Für ganz Baden-Württemberg schätzt das Robert Koch Institut rund 160 Neuinfektionen in 2021. Die Tendenz sei weiterhin rückläufig. Jedoch würden viele Infektionen unentdeckt bleiben.

Aidshilfe Freiburg: Rund 1.300 Testtermine im Jahr

In Freiburg bietet der Verein "Checkpoint Aidshilfe Freiburg" kostengünstige und anonyme Tests von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten an. Die Tests nutzen Menschen aus ganz Südbaden - die meisten sind unter 30. Für dieses Jahr wird mit rund 1.300 vergebenen Testterminen gerechnet.

Bettina Deuschle und Robert Sandermann beraten seit Jahren Menschen in der Beratungsstelle der Aidshilfe Freiburg. SWR Paula Zeiler

"Unser Angebot ist einzigartig in der Region und die Menschen nehmen lange Anfahrtswege auf sich."

Die Schwerpunkte der Aidshilfe Freiburg sind neben den Test- auch die Beratungs- und Aufklärungsangebote von sexuell übertragbaren Krankheiten - schildert Robert Sandermann vom Checkpoint Aidshilfe im Radio:

Wartezeit für Aids-Tests von rund 4 Wochen

Derzeit beträgt die Wartezeit für einen Testtermin etwa vier Wochen. Denn in Südbaden gibt es nur in Freiburg und Offenburg Teststellen der Aidshilfe. Weitere Anlaufstellen in der Region sind die Gesundheitsämter. Die Behörden bieten ebenfalls kostengünstige Tests an. Jedoch ist das Angebot oftmals eingeschränkt. Nicht alle sexuellen Krankheiten werden getestet.

50 Ehrenamtliche unterstützen Checkpoint Aidshilfe

Finanziert wird die Freiburger Test- und Beratungsstelle der Aidshilfe von Stiftungen, öffentlichen Geldern und Unternehmen. Neben sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der Checkpoint von rund 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt.

Aktionen zur Aufklärung am Welt-Aids-Tag in Freiburg

Studentinnen und Studenten der Arbeitsgruppe "Mit Sicherheit verliebt" und der Fachschaft Pharmazie hinter ihrem Infostand. SWR Owusu Künzel

Am Welt-Aids-Tag klärte der "Checkpoint Aidshilfe Freiburg" in der Freiburger Innenstadt über sexuell übertragbare Krankheiten auf. Auch Studenten und Studentinnen der Freiburger Universität unterstützten die Test- und Beratungsstelle am Aktionstag mit einem Infostand.