Das baden-württembergische Agrarministerium befürchtet weitreichende Dürre-Schäden in Wäldern und Landwirtschaft. Bis Sommer soll es weitere Hilfen - auch für den Schwarzwald geben.

Der April war einer der trockensten Monate seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. Die Häufung der Wetter-Extreme mache vor allem dem Wald zu schaffen, beklagt Agrarminister Peter Hauk (CDU). Weil es im Winterhalbjahr kaum Frost gab, hätten sich Borkenkäfer massenhaft ausbreiten können und vor allem im Schwarzwald neue Bäume befallen.

Große Wald-Flächen sind bereits vom Borkenkäfer befallen. SWR

Gleichzeitig sei wegen der Corona-Krise der weltweite Export aus den Sägewerken des Landes zusammengebrochen. Bäume etwa aus dem Schwarzwald würden in den Sägereien daher kaum noch abgenommen.

Dauer 3:59 min Norbert Schwarz: Regen und Holzmarkt-Entlastung wichtigste Waldhilfen Die dringlichsten Hilfen für den Wald benennt Norbert Schwarz im SWR Interview.

Dass der Schwarzwald und andere Wälder im Land unter Dürre und Borkenkäfern leiden, ist nun nicht neu. 80 Millionen Euro Unterstützung waren im Notfallplan Wald letztes Jahr schon versprochen worden. Zum Teil kamen sie indessen immer noch nicht an. Was den Waldbesitzern helfen würde, dazu der Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Südschwarzwald Norbert Schwarz im SWR-Interview mit Dirk Starke: "Aktuell würde uns eine mehrwöchige Regen-Periode absolut helfen. Die Natur ist aus dem Gleichgewicht und am dringlichsten fehlt das Wasser. Eine weitere Hilfe wäre vor allem die Entlastung des Holzmarktes."

Der CDU-Politiker und Agrarminister Hauk kündigte jetzt gar eine Klimaschutz-Ausgleichszulage für die Wieder-Bewaldung an. Das Tempo der Wald-Schäden mache weitere finanzielle Hilfen erforderlich. Denkbar sei sogar auch eine Flächen-Prämie für Waldbesitzer, sagte er am Dienstag in Stuttgart.