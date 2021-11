Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein weiterer Fall von Geflügelpest bestätigt worden. Eine Wildgans war am Montag im Donaueschinger Ortsteil Pfohren tot aufgefunden worden. Das Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg hat den Erreger der Geflügelpest festgestellt. Bereits in der vergangenen Woche war die hochansteckende Geflügelpest bei vier toten Schwänen in Donaueschingen nachgewiesen worden. Für Hausgeflügel zwischen Blumberg und Villingen-Schwenningen besteht seitdem Stallpflicht.