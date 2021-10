Stolpersteine jetzt auch in Schopfheim und Villingen-Schwenningen

Diese Woche werden in Südbaden 45 neue Stolpersteine verlegt. An den Gedenkfeiern sollen auch Nachfahren aus dem Ausland teilnehmen. Zum ersten Mal gibt es die Gedenksteine auch in Schopfheim (Kreis Lörrach) und in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Dafür hatten sich die jeweiligen Gemeinderäte im vergangenen Jahr eingesetzt. Die Stolpersteine werden vor den früheren Wohnungen der NS-Verfolgten ins Straßenpflaster eingelassen. Eine kleine Messingplatte auf den Steinen trägt die Namen und Schicksale der betroffenen Personen. Die meisten Stolpersteine sind ehemaligen jüdischen Mitbürgern gewidmet. Diese Menschen wurden von den Nationalsozialisten in Konzentrationslager deportiert oder konnten rechtzeitig auswandern. Für die Gedenk-Zeremonien reisen auch einige Nachfahren der NS-Opfer an, unter anderem aus New York und Israel. Weitere Stolpersteine werden auch in Freiburg, Lörrach und Lahr (Ortenaukreis) verlegt.