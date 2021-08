Nach einer Hochzeitsfeier in Lahr wird die Zahl der Corona-Infektionszahlen wohl noch weiter ansteigen. Noch immer ist das Gesundheitsamt damit beschäftigt, alle Kontaktpersonen der rund 250 Gäste zu ermitteln und auf das Virus zu testen, sagte eine Sprecherin der Stadt Lahr.

Am Dienstag waren 34 neue Fälle, am Mittwoch noch einmal 20 dazugekommen. Auch mehrere Schulen im Ortenaukreis sind von dem Infektionsherd betroffen. Ulrike Karl, Pressesprecherin der Stadt Lahr, sagte gegenüber dem SWR, die Stadt habe schon mindestens 120 Schülerinnen und Schüler und einige Lehrkräfte in Quarantäne geschickt. Das Infektionsereignis Ende September in einem gastronomischen Eventbetrieb in Lahr hat auch Fragen über die Einhaltung von Hygienekonzepten aufgeworfen.

Hygienekonzepte nicht genehmigungspflichtig

Der Betreiber des Lokals hat beteuert, alle Gäste und das Personal hätten sich an das Konzept gehalten. Von der Stadt Lahr wurde es jedoch zuvor nicht begutachtet. Auch gibt es in der Corona-Verordnung keine Regel, dass die Kommunen als Ordnungsbehörde Hygienekonzepte für gastronomische Betriebe genehmigen müssen. Nun werde man den Betrieb aber vor allem am Wochenende im Auge haben, so Ulrike Karl: "Wir werden genau hinschauen, damit wir so ein Infektionsgeschehen einfach ganz ausschließen können."