Weinsberg-Ausbrecher nach Raubüberfall gefasst

Die Polizei im elsässischen Mulhouse hat den am Samstag festgenommenen Ausbrecher aus der Psychiatrie in Weinsberg offenbar nach einem brutalen Raubüberfall gestellt. Zusammen mit einem Komplizen habe er versucht, einem 18 Jahre alten Mann eine Tasche zu rauben und dabei mehrfach auf ihn eingestochen, berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Tatort war die Innenstadt von Mulhouse. Das Opfer ein Beschäftigter eines Restaurants, der gerade vor der Tür eine Zigarette rauchte. Der Ausbrecher aus Weinsberg habe den jungen Mann mit seinem Messer mehrfach ins Bein, den Brustbereich und in die rechte Seite getroffen. Er sei dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die alarmierte Polizei habe die beiden Tatverdächtigen wenige hundert Meter vom Tatort entfernt gestellt. Beide hätten keine Papiere dabeigehabt. Wie die Zeitung l‘Alsace weiter berichtet, wurde der 24 Jahre alte Ausbrecher durch einen internationalen Haftbefehl identifiziert. Der mutmaßliche Mittäter habe sein Alter mit 16 angegeben.