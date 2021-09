Weinlese startet in der Ortenau

Nicht mehr lange, und der erste neue Wein geht in Südbaden in den Verkauf. In der Ortenau hat einer der ersten Weinbaubetriebe im Land mit der Lese der frühen Sorten begonnen.

Weinlese 2021 läuft seit Montag in Offenburg Zell-Weierbach SWR Christine Veenstra Die Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg (Ortenaukreis) hat am Montagmorgen mit der Weinlese begonnen. Gelesen werden die früh reifenden Sorten "Findling" und "Müller-Thurgau". Mit der Qualität der Trauben sind die Winzer trotz des regenreichen Sommers zufrieden. Nur einige Rebhänge waren von der Pilzkrankheit "falscher Mehltau" stark befallen, so Geschäftsführer Christian Gehring. Mit 78 gemessenen Öchslegraden bei der Rebsorte "Findling" sei man mehr als zufrieden. Unterstützt von Erntehelfern aus der Bevölkerung sollen etwa 30 Tonnen Trauben geerntet werden, das entspricht rund 23.000 Litern des Neuen Süßen. Ab dem 9. September kommt der Federweiße in den Handel.