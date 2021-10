Staatsehrenpreise für badische Weingüter

Zwei Weingüter aus der Ortenau und eine Winzergenossenschaft vom Bodensee wurden für ihre Leistungen mit Staatsehrenpreisen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Das Weingut Schwörer in Durbach, das Schwarzwaldweingut Andreas Männle, ebenfalls in Durbach, sowie der Winzerverein Hagnau am Bodensee haben in den vergangenen drei Jahren die meisten Punkte bei Landesweinprämierungen eingefahren. Dafür wurden sie nun geehrt und zwar in den jeweiligen Kategorien der kleinen, mittleren und großen Weinbaubetriebe. Bei der Prämierungsfeier des Badischen Weinbauverbands in Teningen-Köndringen wurden zahlreiche weitere Preise und Medaillen verliehen: Das sei für Winzer und Kellermeister "die verdiente Belohnung für die Spitzenleistung, die sie das ganze Jahr über erbracht haben“, sagte der badische Weinbaupräsident Rainer Zeller.